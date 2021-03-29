Строительство Seoul Mun проходит на территории общей площадью 40 тысяч кв. м. Два берега канала Бурджар застраиваются в три уровня. Территория строительства каждого берега поделена на блоки. Южный берег разделен на 6 блоков, северный — на 11. Параллельно в них ведутся важные процессы.





На южном берегу в четвертом блоке начались работы по возведению второго этажа. В соседнем блоке завершаются работы по заливке колонн и возводится арматурный каркас первого этажа. Высота колонн 550 см, технология строительства обеспечивает сейсмостойкость конструкций до 9 баллов.

В строительстве проекта Seoul Mun используются высококачественные и надежные материалы. Арматура марки АТ-500 и бетон марки M-450 применяются в постройках опор для больших объектов — мостов, стен бункеров, при сооружении стен для метро и прочих подземных объектов. Также эти материалы применяются в возведении взлетных полос на аэродромах, так как способны выдерживать большие нагрузки. Эта марка бетона обладает повышенной влагостойкостью и надежностью и используется при строительстве бассейнов, аквапарков, дамб и плотин.





На последующих участках ведутся изоляционные работы с применением инновационных материалов из Германии и России. Каждый сантиметр проверяется на качество. Стыки тщательно изолируются.

На северном берегу активно ведутся земляные работы. Они включают в себя разработку грунта, его перемещение, укладку и уплотнение. Ежедневно на площадке трудятся около 200 рабочих и 60 единиц техники.

Масштабный объект Seoul Mun реализуется в центре столицы вдоль улицы Сеульская (бывшая Байнал-Минал). Он возводится стремительными темпами. На набережной расположатся 274 магазина площадью от 15 до 1000 кв. м.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте, посмотреть на реальную модель помещения и подобрать коммерческую недвижимость можно в офисе продаж Dream City.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.