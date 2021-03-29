Компания Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH была основана Германном Паусом в 1968 году как семейное предприятие по производству специальных машин. Сегодня она работает под руководством Франца-Йозефа Пауса и Вольфганга Пауса.





Учитывая разные требования в различных отраслях, компания на протяжении более 50 лет разрабатывает, конструирует и производит на заводе в Эмсбюрене (регион Эмсланд) строительные машины. И неизменно стремится предлагать заказчикам оптимальные решения в соответствии с индивидуальными требованиями, а также технику высокого качества. Продукция пользуется популярностью среди промышленных предприятий разного уровня на национальном и международном рынке. Paus гарантирует качество на уровне «Сделано в Германии».

Универсальные и эффективные погрузчики

Строительные машины компании Hermann Paus Maschinenfabrik показали свою абсолютную эффективность при выполнении самых разных строительных работ. Колесные погрузчики и самосвалы благодаря применению высококачественных компонентов и современной электрогидравлической системы управления отличаются исключительной эксплуатационной надежностью.





Погрузчики с поворотной стрелой PAUS — универсальные и эффективные машины для любых работ. При тяжелых погрузочно-разгрузочных работах они демонстрирует свою исключительную мощность. Благодаря подъемному механизму, поворачиваемому на 180 градусов, и углу поворота 40 градусов в каждую сторону они отличаются невероятной маневренностью и точностью работы в условиях ограниченного пространства на строительных объектах.

Самые разные виды коммунального строительства, работы в черте города или работы по прокладке кабелей — это лишь небольшой перечень задач, с которыми легко справятся погрузчики PAUS.





Колесные погрузчики с телескопической стрелой — мощные, маневренные, с эффективной гидросистемой и большой высотой подъема. Это самоходное шасси для навесного оборудования. При погрузке и разгрузке сыпучих материалов, а также при выполнении работ на большой высоте они демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики в любой ситуации. Угол поворота 40 градусов в каждую сторону позволяет точно размещать рабочий инструмент, даже не меняя местоположения.

Погрузчики с поворотной телескопической стрелой PAUS — универсальный погрузчик и самоходное шасси с большой рабочей зоной. Машина отлично подходит для решения специальных задач.

Возможна поставка в комплектации с подъемной рабочей площадкой или с подъемной рабочей площадкой и режимом обслуживания одним человеком.

Это лишь немногие из вариантов навесного оборудования, предусмотренных для данного погрузчика. Он также приспособлен для бокового захвата поддонов.

Самосвалы PAUS — для сверхмощной деятельности стройплощадки

Самосвалы PAUS универсальны в применении и потому экономичны. Погрузка, транспортировка, засыпка и планировка — все эти функции выполняет одна машина. Универсальные самосвалы PAUS находят всестороннее применение в ограниченном закрытом пространстве, где машина может выгружать и загружать грунт самостоятельно.





Группа компаний ONS Frankfurt является официальным представителем компании Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH в сфере строительной отрасли в Узбекистане.

Основополагающими принципами деятельности компании ONS Frankfurt является выстраивание долгосрочных партнерских связей с потребителями, обеспечение покупателей качественной техникой PAUS и предоставление технической поддержки со стороны авторизованной инженерной службы в режиме 24/7 на протяжении всей жизни техники. Для обеспечения качественного обслуживания покупателей в представительстве ONS Frankfurt в Ташкенте работают более 20 менеджеров.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 99−010−09−20.

E-mail: sales@ons-frankfurt.com

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