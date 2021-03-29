Чем выше поднимается здание, тем интереснее становятся этапы строительства. В июне 2020 года многофункциональный комплекс Nest One залил фундамент основного здания — 51-этажного жилого комплекса. На сегодняшний день можно наблюдать, как оно уже возвысилось на 18 этажей. Проезжая мимо строительства небоскреба, можно обратить внимание, что все прохожие и пассажиры автомобилей поднимают свой взор на самую высокую точку возведения здания, где видна большая конструкция с логотипом. Она не является рекламным щитом — это специальный ветрозащитный экран.





Надежность и безопасность на всех этапах — основные критерии качества любого строительства. Возведение комплекса Nest One требует особого внимания и высочайших стандартов в технике безопасности.

Скорость ветра растет вместе с высотой. При движении воздуха его нижние слои затормаживаются о поверхность земли, а на высоте это воздействие снижается. Это приводит к возрастанию силы воздушного потока. Постоянный ветер и другие погодные условия существенно влияют на условия выполнения строительных работ.





Обеспечение безопасности людей, работающих на большой высоте и по периметру основания возводящегося здания — одна из важнейших задач при проведении строительных работ. По этой причине небоскреб установил специальную систему ветрозащитных экранов по фасаду верхних этажей, на которых в данный период ведутся работы.

В первую очередь система ветрозащиты обеспечивает повышенный уровень безопасности для сотрудников, защищает фронт работ от неблагоприятных погодных условий, тем самым позволяя увеличить производительность и обеспечить безукоризненность качества выполнения строительно-монтажных работ.





Nest One использует в строительстве систему ветрозащиты австрийской марки Doka с 150-летним опытом. Она давно зарекомендовала себя в крупных международных проектах. Система была спроектирована с учетом покрытия поверхности в 3,5 этажа (около 14 м) и способностью выдержать нагрузку потока ветра скоростью до 140 км/час. Ветрозащитные экраны поднимаются по мере строительства при помощи гидравлического оборудования или с помощью обычного башенного крана.





Ветрозащитные экраны представляют собой ограждения в виде металлических гофрированных панелей. Именно они защищают фронт работ по формированию монолитного каркаса от естественных для атмосферы ветров, дождя и снега.

Чаще всего применение экранов обусловлено поддержанием особенного температурно-влажностного режима, необходимого для достижения правильного процесса затвердевания и сушки строительных материалов, а также для комфорта и безопасности строительной бригады. Панели предотвращают риск падения строительных материалов или инструментов вниз, защищая людей и близлежащую к высотному зданию территорию.





Функциональное и удобное защитное ограждение помогает создавать оптимальные условия для строительства, тем самым обеспечивая выполнение всех работ в заявленный срок.

Небоскреб Nest One — это не только комфорт и надежность для будущих резидентов многофункционального комплекса в центре столицы. Это еще и комфорт и безопасность для тех, кто трудится над его созданием.

Можно увидеть воочию процесс строительства небоскреба, записавшись на воскресные экскурсии по ссылке. Также на сайте nestone.uz в режиме реального времени можно увидеть обзор на строительную площадку через установленные видеокамеры.

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