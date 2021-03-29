Несколько районов Самаркандской и Навоийской областей пострадали из-за схода селевых потоков, возникших в результате выпадения интенсивных осадков 28 марта, сообщило Daryo.

Днём ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о возможном сходе селя, отметив особо опасными территории Наманганской (19%), Ферганской (14%), Сурхандарьинской (13%), Ташкентской (12%), Самаркандской (12%) и Кашкадарьинской (12%) областей.

Самаркандская область

Здесь случаи схождения селевых потоков наблюдались в Каттакурганском, Пайарыкском, Пахтачинском и Кушрабатском районах. По словам местных жителей, дома были затоплены, машины смыты. Они заявили, что выпадение осадков в таком количестве наблюдается впервые.

В Пайарыкском районе потоки разрушили мост, из-за чего у жителей отсутствует возможность перейти на другой берег. В Иштыханском районе затоплены виноградные поля, а также жилые участки.

Навоийская область

В Нуратинском, Хатырчинском и Карманинском районах области также были зафиксированы случаи схода сели и скопления воды. К примеру, в Нурате потоки унесли машину, в салоне которой находился водитель.

В областных хокимияте и управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что от селя никто не пострадал, жертвы отсутствуют, зданиям не нанесён серьёзный ущерб. По данным администрации региона, из-за интенсивных осадков, выпавших 28 марта с 9:20 до 9:35, в городе Навои, а также Карманинском и Хатырчинском районах скопилась вода на некоторых дорогах и в населённых пунктах. В частности, в Кармане затопило дворы 21 дома, в Хатырчи — 15 домов, в Навои — территорию центрального дехканского рынка.