В Ташкенте 28 марта прошёл третий Ташкентский международный марафон. В соревнованиях участвовали около 2000 спортсменов и любителей бега из 15 стран, сообщила Федерация лёгкой атлетики Узбекистана.

Марафон (42 км, 195 метр). Мужчины:

1. Владислав Мамедов (Узбекистан) — 2:22.25

2. Илья Тяпкин (Кыргызстан) — 2:23.34

3. Зикрилло Маматкулов (Узбекистан) — 2:24.41

Женщины:

1. Мария Коробицкая (Кыргызстан) — 2:32.21

2. Жанна Мамажанова (Казахстан) — 2:33.02

3. Екатерина Тунгускова (Узбекистан) — 2:35.25

Полумарафон (21 км), мужчины:

1. Шохрух Давлатов (Узбекистан) — 1:06.05

2. Евгений Фадеев (Узбекистан) — 1:07.14

3. Отабек Тошкувватов (Узбекистан) — 1:07.19

Женщины:

1. Дарья Маслова (Кыргызстан) — 1:13.19

2. Азиза Мирзабекова (Узбекистан) — 1:16.14

3. Гулшаной Сатторова (Узбекистан) — 1:16.44

В экидене, который впервые проводился в стране, участие принимали любители бега, спортсмены легкоатлеты и триатлонисты, не входящие в состав сборной команды Узбекистана и спортсмены других видов спорта. Первыми победителями соревнований в новом виде лёгкой атлетики среди мужчин стала команда Министерства обороны в составе: Шахзод Махмудов, Нуриддин Рахматов, Миршохид Турдалиев, Илхом Назаров, Умиджон Ахмаджонов и Бахтиер Ортиков. Результат команды 2:25:02.

Среди женщин с результатом 3:09:07 на первом месте спортсмены Ферганской области в составе: Сарвиноз Гофурова, Арофат Имомалиева, Гулрух Одилжонова, Мадина Туланова, Мехруза Абдумаликова и Барно Азимова.







