Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил о передаче львёнка, найденного на прошлой неделе на дороге в Самаркандской области, в Ташкентский зоопарк.

Напомним, львёнок был найден лежащим на дороге в Самаркандской области. По данным Госкомэкологии, его перевозили без каких-либо документов на автомобиле. Водитель, не сумев ответить на вопросы, куда и зачем везёт животное, сбежал, бросив львёнка.

Заведующий отделом «Хищные» Ташкентского зоопарка Нодир Бахрамов предположил, что молодой львице примерно 12−14 месяцев. В течение 60−90 дней она будет находиться на карантине.

По словам главного ветеринарного врача Махмуда Кузибаева, львица получила удар тупым предметом, скорее всего, у неё трещина или перелом плечевой кости. Был также удар в область головы, есть небольшая отёчность, левый глаз практически не видит.

Специалисты стараются скорее вылечить и восстановить животное, добавили в Ташкентском зоопарке.