Агентства ООН запускают в Каракалпакстане новую программу для поддержки молодежи и женщин, сообщили «Газете.uz» в офисе ООН в Узбекистане. Ее финансирует Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане.

Программа получила название «Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах региона Приаралья».

Цель совместной программы — повышение эффективности и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, продвижение умных и цифровых сообществ с благоприятной инфраструктурой.

Как ожидается, программа будет способствовать развитию сообществ, расширению прав и возможностей молодежи от 14 до 30 лет, женщин, а также уязвимых групп людей, среди которых люди с ограниченными возможностями, семьи, возглавляемые женщинами, и трудовые мигранты. В целом, бенефициарами станут 183200 жителей Муйнакского, Бозатауского и Кунградского районов Каракалпакстана.

Программа рассчитана на 2,5 года и охватывает период до конца июня 2023 года.

Реализацией программы займутся Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в партнерстве с Министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана и Советом министров Каракалпакстана.