Жара в Узбекистан приходит рано. Уже скоро температура на улице будет зашкаливать. А организм начнет еще острее нуждаться в воде. И как же досадно бывает, когда по приходу в офис оказывается, что кулер с водой пуст.

Компания Alfa Suv Servis, представленная на рынке уже более пяти лет, занимается производством и доставкой воды El Clasico предприятиям и населению. Оптовым покупателям вода доставляется оперативно в тот же день. Достаточно позвонить в call-центр компании и оставить заявку.





Клиентура компании растет день ото дня. А компания в свою очередь старается привлекать новых потребителей и радовать уже существующих выгодными предложениями. Например, для клиентов, заказывающих оптовую доставку чистой и полезной воды El Clasico, действуют существенные скидки. Таким предприятиям и организациям бесплатно предоставляются в пользование кулеры, а также проводится их ремонт и профилактика.

Важную роль играет доставка. Особенно это актуально в сезон повышенного спроса — с мая по октябрь. Чтобы снизить время ожидания доставки живительной влаги предприятиям и организациям, Alfa Suv Servis увеличила автопарк. Компания приобрела еще два мини-грузовика Hyundai Porter, и теперь автопарк составляет 10 автомобилей. А это значит, что крупным клиентам воду доставляют день в день.

Производительность оборудования составляет до тысячи капсул в час, поэтому линия является одной из крупных в Ташкенте и позволяет удовлетворить потребности крупных заказчиков.

Alfa Suv Servis заботится о здоровье потребителей и собственной репутации. Поэтому регулярно совершенствуется система очистки воды, проводится профилактика фильтров, обновляются капсулы.





Для производства воды El Clasico используют современные технологии фильтрации и очистки. Производственная линия обеспечивает воде кристальную чистоту, исключая попадание загрязнений.

Процесс очистки воды происходит без добавления примесей и химикатов, в том числе хлора. Это одно из главных преимуществ воды El Clasico.

В компании функционирует собственная лаборатория. Ее специалисты проводят полный анализ воды на соответствие ГОСТам и санитарным правилам. Качество также регулярно проверяют представители СЭС и Узстандарта.

В процесс производства обязательно включается минерализация. Она обогащает воду магнием, натрием, калием, кальцием, гидрокарбонатом и сульфатом. Все эти минералы сбалансированы и полезны как детям, так и взрослым. Регулярное употребление питьевой воды El Clasico поможет держать организм в тонусе, помогая справляться с недугами.

Перед розливом капсулы тщательно моются и дезинфицируются. Только после этого их наполняют водой и закрывают одноразовой пробкой.

Большое внимание уделяется и сервису. Сотрудники компании работают оперативно, всегда вежливы и внимательны к клиентам.

Компания не останавливается на достигнутом, растет и развивается. Помимо технологических обновлений и усовершенствования сервисной базы Alfa Suv Servis расширяет географию поставок, а также увеличивает клиентскую базу.

Охват клиентов увеличивается и в географическом направлении. Если в начале своей деятельности компания доставляла воду только в пределах Ташкента, то сейчас живительная влага доставляется в Назарбек, Бинокор, Кибрай, Келес и Чирчик. В планах Alfa Suv Servis — охват всей Ташкентской области.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−30−03.

Интересующие вопросы можно задать в Telegram: (+998) 91−132−30−00.

Сайт: elclasico.uz

Facebook: fb.com/elClasicoWater

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