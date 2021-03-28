27 марта дружный и сплоченный коллектив первого цифрового банка в Узбекистане TBC Bank принял участие в городском хашаре и посадил 60 фруктовых и декоративных деревьев. Ни сильный ветер, ни дождь не помешали создать теневую зону и подарить детям урожайный сад.





Были посажены плодовые деревья следующих сортов: черешня «воловье сердце», миндаль «президент» и «олтиарик», яблони «голден делишес» и «крепсон», урюк «юбилейный» и «субхони», слива «исполинская».

Пользу от деревьев невозможно переоценить. Одно дерево за год способно очистить воздух от 27 кг загрязнений. Инициатива команды TBC Bank также связана с недавним празднованием дня весеннего равноденствия. Как и сам праздник Навруз новые деревья на территории детского сада №437 Мирзо-Улугбекского района послужат обновлению природы и началу новой жизни.





Проекты, поддерживаемые TBC Bank в разных странах многообразны — развитие и продвижение бизнеса, образование талантливых молодых людей и развитие их интересов, культура, искусство, литература, социальные темы, популяризация регби и другое.

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