Представители вооружённых сил Мьянмы в субботу убили минимум 114 человек в ходе жёсткого подавления акций протеста против военной хунты, которая захватила власть в стране. Об этом сообщило местное издание Myanmar Now.

27 марта в стране отмечался День вооружённых сил, а в столице Нейпидьо прошёл военный парад. На фоне этого жители разных городов вышли на улицы по всей стране, протестуя против военной диктатуры.

По данным издания, военные применили оружие против протестующих в более чем 40 городах страны. По меньшей мере 40 человек, в том числе 13-летняя девочка, убиты в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, не менее 27 — в столице страны Янгоне. Агентство Reuters пишет, что в округе Сикайн также убили 13-летнего подростка.

Фото: Myanmar Now.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массовое убийство десятков мирных жителей, включая детей и молодежь, силами безопасности в Мьянме. Он заявил, что «глубоко шокирован» произошедшим.

«Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса», — сказал он.

Фото: Минобороны РФ.

Как сообщает Nikkei Asia, 26 марта заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с лидером военной хунты Мьянмы, генералом Мин Аун Хлаином, а на следующий день принял участие в военном параде, приуроченном к Дню вооруженных сил Мьянмы. В начале встречи, как пишет Financial Times, Фомин и Мин Аун Хлаин обменялись подарками.

Обычно зарубежные страны, как отмечает Nikkei, отправляют на парад в Мьянме военных атташе, но в этом году многие страны отказались от участия. По данным The Guardian, восемь стран — Россия, Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Таиланд — направили своих представителей на парад в честь Дня вооруженных сил, но Россия была единственной, кто прислал высокопоставленного чиновника.

Фото: Минобороны РФ.

В пресс-служба Минобороны РФ заявили, что Россия и Мьянма хотят «углубить военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства».

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть, поблагодарил Россию за сотрудничество, пишет BBC.

Россия — второй крупный поставщик вооружений в Мьянму после Китая. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2008 года Россия поставила в страну военную продукцию на 835 млн долларов, тогда как Китай — на 1,5 млрд долларов.

США, Британия и Европейский союз осудили насилие в стране и уже ввели санкции против лидеров военной хунты.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи в ответ на «махинации на ноябрьских выборах».

Всего, по подсчетам журналистов и активистов, с 1 февраля в протестах погибли больше 400 демонстрантов.