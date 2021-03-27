«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд для здорового образа жизни.
Паста с курицей
Быстрый рецепт спагетти с курицей и помидорами наполнит дом чудесными ароматами. Это блюдо хорошо тем, что быстро готовится и подходит тем, кто следит за своей фигурой.
Гречка с курицей и грибами
Иногда простые блюда способны удивить своим богатым и насыщенным вкусом. Гречка с курицей и грибами относится именно к таким.
Куриные рулетики
Приготовление рулетиков не займёт много времени, а вкус порадует всех членов семьи. Рецепт смело могут использовать те, кто следит за своей фигурой и избегает «пустых» калорий.
Рыбные котлеты
Рыбные котлеты настолько нежные, что просто тают во рту. Они отлично подойдут для тех, кто старается сбалансированно и разнообразно питаться.
Перцы запечённые с курицей
Запечённые перцы с куриным филе и грибами являются более диетической заменой классическому рецепту. При этом вкус перцев отличается от привычных, но ничем не уступает.
Лёгкий суп с фрикадельками и лапшой из кабачков
Рецепт супа на приготовление которого уйдёт не больше 30 минут, а кабачки придадут нежный вкус и приятный аромат. К тому же суп является достаточно диетическим и отлично подойдёт как для деток, так и для родителей, которые следят за своей фигурой.
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