На территорию Узбекистана 28−29 марта через Каспийское море осуществится вторжение влажной и прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщил Узгидромет.

В эти дни по стране пройдут дожди местами сильные, в горах — дождь и снег. Возможны грозы. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

Температура воздуха ночью и днём в понедельник понизится до +6…+11 градусов.

С 27 марта до 30 марта по предгорным и горным районам селеопасно, 27−31 марта по горным районам лавиноопасно.