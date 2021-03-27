В социальных сетях 27 марта распространилась видеозапись, на которой можно увидеть молодого льва, лежащего на дороге в Самаркандской области. В пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды прокомментировали ситуацию.

По данным Госкомэкологии, во время рейда сотрудники Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды и областного УВД проверили автомобиль, следовавший из Кашкадарьи в Андижан. В нём был обнаружен львёнок.

Водитель не смог предоставить документы и чётко ответить на вопросы, куда и зачем везут детёныша льва. Вскоре после этого водитель бросил львёнка и сбежал, сказав: «Я скоро принесу документы».

По итогам оперативных мероприятий водитель был задержан. Ведётся предварительное расследование.

«Львёнок временно помещён на сохранение в Самаркандское областное управление по экологии. Дополнительную информацию мы предоставим», — говорится в сообщении.