21 марта жительница махалли «Совунгар» Навбахорского района Навоийской области вместе с дочерьми бросилась под поезд. Дети смогли выжить, но 31-летняя мать скончалась. Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова обратилась в хокимият Навоийской области для изучения причин инцидента.

Малика Кадирханова.

По данным пресс-службы Сената, при разговоре с близкими родственниками погибшей З. Д. выяснилось, что материальное положение семьи было средним, но супруги конфликтовали. Указывается, что она «считалась психически здоровой».

«Он упрекал ее словами „Ты не рожаешь мальчика“. Однако она не была в ссоре с остальными членами семьи или другими лицами, психически считалась здоровой, у близких родственников также не выявлены признаки психического заболевания», — говорится в сообщении.

По сведениям патронажной медсестры махалли, в январе 2021 года в связи с беременностью З. Д. обратилась к врачу. Пройдя медицинское обследование, узнала, что ожидает в очередной раз девочку. В результате женщина добровольно сделала аборт, отметили в верхней палате парламента.

Кроме того, 31-летняя женщина якобы ни разу не обращалась к сотрудникам махалли или инспектору по профилактике УВД района по поводу разногласий в семье.

В настоящее время Навоийская транспортная прокуратура проводит дознание. Данный случай взят на контроль Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства.