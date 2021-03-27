В честь Навруза в британском квартале Greenwich прошли дни открытых дверей, и Golden House решил продолжить эту традицию. С 26 по 28 марта в офисе продаж Greenwich будут гостеприимно распахнуты двери. Всех посетителей ожидает потрясающая атмосфера.

Пришло время напомнить о преимуществах британского квартала. Это один из тематических проектов Golden House, выполненный в классическом английском стиле, с фасадом из кирпича. Здесь представлены безопасный двор без машин, удобные парковки, планировки на любой вкус и не только.





Квартиры продаются в двух сегментах — бизнес и комфорт. Комфорт-класс предлагается с готовым ремонтом и великолепной кухней от Binket в подарок. Популярность этого сегмента оказалась столь высока, что он был распродан очень быстро, поэтому застройщик выделил еще один дом жилого комплекса под комфорт-класс. И сегодня у желающих есть возможность приобрести это жилье по выгодным ценам и с праздничными скидками.

Творческим людям, желающим выделиться, застройщик рекомендует приобретать квартиры бизнес-сегмента. Его квартиры реализуются без ремонта, но обладают рядом преимуществ. Главное из них — возможность воплотить все свои дизайнерские задумки при огромном выборе планировок.





26, 27 и 28 марта в Greenwich состоятся очередные дни открытых дверей, на которых все покупатели недвижимости в британском квартале получат в подарок бытовую технику. И что самое главное — в эти дни можно приобрести квартиры по особым праздничным ценам. Это будет бонусом за скорость. Golden House приглашает всех продолжить праздновать Навруз вместе в Greenwich.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж Golden House: улица Осиё, 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

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