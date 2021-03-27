ЖК Riverside — это сочетание доступной цены, комфорта и безопасности. FDG рассказал об одном дне в этом жилом комплексе и показал его особенности и преимущества.

Утро. Удобные планировки и развитая социальная инфраструктура

Здесь каждый просыпается в квартире, где благодаря правильным пропорциям «работает» каждый метр. Даже в однокомнатных апартаментах не ощущается нехватки пространства. У вас будет достаточно места для хранения вещей. Квартиры ЖК Riverside функциональны, эргономичны и снабжены балконами. Тут можно обустроить релакс-зону или зеленый уголок с комнатными растениями.

Комфортную температуру поддерживает котельная комплекса. Благодаря этому жильцы не замерзнут при первых заморозках и не будут мучиться от жары ранней весной.

Семейные люди оценят близость пяти детских садов, семи школ, поликлиники и медицинского центра. Дорога на работу также не станет проблемой. Крупные городские магистрали помогут быстро добраться до любой точки Ташкента. В радиусе 200 м от жилого комплекса расположены две остановки общественного транспорта.





День. Двор без машин и видеонаблюдение

Если вы решили посвятить этот день домашним делам, то здесь можно отправиться за продуктами. На территории ЖК Riverside будет работать супермаркет, а в шести минутах ходьбы находится оживленный рынок ТТЗ. По пути можно порадовать себя стаканчиком кофе — первые этажи Riverside отведены под коммерческие помещения. Кроме кофеен здесь будут салоны красоты, бутики, аптеки, банки.

В теплую погоду приятно выйти на свежий воздух. Пока старший ребенок играет со сверстниками на просторной, отлично оборудованной детской площадке, можно прогуляться с коляской по зеленой аллее. Пообщаться с соседями, почитать книгу, поработать на ноутбуке можно на скамейках или в крытых деревянных беседках.

За безопасность детей беспокоиться не придется. Ведь в ЖК Riverside установлено 24-часовое видеонаблюдение и реализована концепция «двор без машин».

Вечер. Отдых у воды, занятия спортом, барбекю

Вечер — время отдыха. Автомобиль останется на охраняемой парковке ЖК, а вас будет ждать семейная прогулка по благоустроенной набережной Карасу. Сторонники здорового образа жизни оценят возможность устроить пробежку вдоль воды и выполнить комплекс упражнений в workout-зоне. В Riverside удобно заниматься спортом вместе с детьми, приучая их с ранних лет к физической активности. Общее дело сплотит семью и укрепит здоровье ребенка.

В ЖК созданы все условия для общения и совместного отдыха с соседями и друзьями. Инфраструктура включает баскетбольную площадку, столы для настольного тенниса, зону барбекю.

FDG сохранил растущие на территории Riverside деревья, чтобы двор комплекса был тенистым, а воздух — очищенным от пыли. Высаженные кусты и газоны станут дополнительным источником кислорода и прохлады. Особенно ярко природные элементы проявят себя летом. Ведь раскаленный асфальт сильно нагревает воздух и долго остывает, из-за чего даже вечерами в Ташкенте бывает душно. Зеленые зоны ЖК понизят температуру окружающей среды.





Условия оплаты: рассрочка и минимальные цены

Сейчас выгодные цены в ЖК Riverside действуют на четвертый и пятый блоки. При 100%-й оплате предоставляется скидка. Также во всех проектах FDG действует рассрочка.

В честь Навруза компания FDG снизила первоначальный взнос на свои новостройки до 10%. Акция действует до конца марта 2021 года.

Узнать подробности об инфраструктуре, планировках и ценах можно в офисах продаж и по телефону: (+998) 78−150−55−11.

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