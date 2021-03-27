Вниманием СМИ на уходящей неделе вновь владела тема вакцинации от коронавируса. Медицинские власти произвели очередной предупредительный залп из информационных орудий по противникам несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

На этот раз удар по ковид-диссидентству был сосредоточен на чувствительном для общества направлении: замначальника СЭС Нурмат Отабеков сообщил, что рост заражения инфекцией сегодня фиксируется преимущественно среди детей, причем, уже не «китайским» вирусом, а его британским штаммом. Отменять ограничительные меры при таких условиях, считают медики, было бы большой ошибкой.

Точная дата вакцинации несколько раз сдвигалась, и теперь власти твердо намерены начать прививать население с 5 апреля. Хорошо знакомый принцип «еще немного, еще чуть-чуть», видимо, необходим, чтобы медики смогли довести наладку логистики прививочного механизма до точности швейцарских часов. В этом механизме ключевая роль отводится холодовой цепи — строгому соблюдению температурного режима, необходимого для хранения вакцины с момента производства до применения на месте.

Выбранные нашими властями препараты (официально пока только AstraZeneca, узбекско-китайская рекомбинантная вакцина и российский «Спутник V») могут храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла. В Узбекистане именно такой режим хорошо отработан в рамках национального календаря профилактических прививок, поэтому логистические цепочки, в целом, должны быть готовы. Кроме того, за последние два месяца международные партнеры не только поставили в страну необходимый для массовой вакцинации транспорт и оборудование, но и помогли местному персоналу освежить в памяти знания термодинамики из школьных уроков физики.

О необходимости соблюдения основных законов физики помнят и на самом верху. На видеоселекторе, проведенном президентом Шавкатом Мирзиёевым, в этот раз шла речь о формировании предельно мощного поля социальной гравитации: новой модели взаимодействия государства, бизнеса и регионов.

В этом году в сторону программ «Обод махала» и «Обод кишлок», а также ипотечную программу направят мощный денежный поток — более 3 млрд долларов. Оросят финансами строительство жилья, инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Впрочем, новизна не только в столь значительном объеме внутренних инвестиций.

Президент предложил органам власти на местах поменять позицию стороннего наблюдателя, не ждать, когда на них прольется финансовый дождь сверху, а принять самое активное участие в поисках ⁠новых источников роста, которые должны отвечать долгосрочным интересам ⁠конкретной махали, региона, государства и бизнеса.

Закон сохранения энергии, справедливый для материального мира, должен действовать и в пространстве кадровых перестановок. Работа Антимонопольного комитета под руководством Нажмиддинходжи Шарипова, который отправлен в хокимият Ташкентской области, лучше всего подытожена турецким поэтом Назымом Хикметом: «Если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму?»

Практика антимонопольного ведомства за предыдущие два десятилетия свелась к теории малых дел: комитет сосредоточил основные усилия на расследовании жалоб потребителей. И вдруг в последние два года зажег сердца аудитории. Можно даже сказать, «отжег». Остается надеяться, что новое руководство поддержит этот реформаторский запал.

Тем временем, неприятные инциденты с нашими домами и зданиями из-за пренебрежения законами сопромата не только производят негативное впечатление на публику, но и свидетельствуют об отсутствии необходимых знаний физики. Минюст и Минстрой по-своему пытаются залатать проблемы — то ли в образовании, то ли в совести застройщиков, предложив провести в течение 2021 года полный повторный контроль всех зданий, построенных и принятых в эксплуатацию в последние три года.

Инспекция проблемных новостроек — дело, в принципе, хорошее, особенно когда в заложниках ситуации оказались обычные люди. Однако можно пойти и дальше — принимать меры по выявлению и нейтрализации подобных объектов «на нулевом цикле», иначе такие истории будут повторяться снова и снова. Главное, как написал когда-то классик нигерийской литературы Амос Тутуола, чтобы в процессе выявления нарушений «проверяющие не сменили гнев на взятку».

Знаменитый спор 60-х годов прошлого века между «физиками и лириками» в наш век проходит с переменным успехом. Среди образовательных инноваций — уже в следующем учебном году изменится программа изучения физики. Планируется поднять уровень базовых знаний за счет внедрения новых учебных планов и технологий. Понятно, что никто не собирается вносить изменения, например, в законы Ньютона или Бойля-Мориотта, но здесь важен принцип дальнейшего развития хоть естественных, хоть гуманитарных наук. Формула «Были бы кости, а мясо нарастет» очень важна с точки зрения развития науки как социального лифта для молодого поколения.

Развитие темы «Науки юношей питают» (и девушек, конечно) требует терпения и труда. Но успеха и славы порой хочется сразу. Во времена седые и древние для этого требовался контракт с Мефистофелем, в мире хайтека — возрастает роль видео и стримов в интернете для трансляции низменных проявлений людской натуры. История про чиновничьего недоросля из Карши, испражняющегося прямо в классе, рассказывает о том, что можно прожить, и даже неплохо, настоящей свиньей под дубом вековым.

Воспитывать в людях законопослушание и нормы элементарного приличия — дело самое насущное. Стоит хотя бы неискушенному флешмобами зрителю посмотреть видео с полуобнаженными грациями из Ургенча, слега попутавшими Навруз с Вальпургиевой ночью, чтобы решить, сколь прав был товарищ Сухов в назидательном процессе «Ты это оставь, дочка».

Однако особенность флешмоба в том, что пресекать его арестами на 15 суток — значит заниматься процессом производства горы из мыши. Если уж не замечать такие пляски не получается, то лучший способ не раздувать «вселенский конфликт» — попытаться убедить дам, что впредь так поступать не нужно, без нарочитого потрясания над головой административным кодексом. Ну и преломить с ними несколько ложек сумаляка. Пока же разговор на темы морали и нравственности — предметный, грамотный, на современном языке — увы, ведется крайне редко.

Иногда творческая активность моральных менторов напоминает труды коринфского царя Сизифа. Известный своими смелыми реформаторскими замыслами вице-спикер Закпалаты Алишер Кадыров в этот раз предложил пристально изучить рекламный рынок, вооружившись лупой этического контроля. Сложно сказать, что стоит за интересом лидера партии «Миллий тикланиш» к данной теме: реклама не только двигатель торговли, но и часть надвигающейся президентской предвыборной кампании. Здесь уже нужно не столько быть угодным своему электорату, но и привлекать к себе новых избирателей.

Конечно, приятно, когда у политика есть узнаваемое лицо, стиль работы, который проявляется во всем, даже в самых неожиданных областях. Однако лозунг «Мы — не Европа!» вряд ли может быть притягателен своей географической новизной. К тому же, легко погуглить информацию о том, как строго регламентируется рынок рекламы в ЕС, особенно в категории «18+». Видимо, в таких случаях людей несгибаемого характера вдохновляет образ подпоручика Дуба, придуманный Ярославом Гашеком: «Ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, всевозможные мытарства. Но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли».

В рамках уже сложившегося подхода «минимум лозунгов, максимум конкретных предложений» власти продолжают развивать тему снижения мытарств и бесконечных хождений населения по различным инстанциям. Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене истребование 17 видов документов и сведений, выдача загранпаспорта, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа будут проводиться по экстерриториальному принципу.

Когда президент говорит про модернизацию и устранению бюрократии как главного тормоза реформ, многим, наверное, представляется этот путь как что-то большое, программное. Между тем, чиновникам необходимо заняться именно вот такими «мелочами» — ненужным ворохом справок, которые мешают придать госаппарату сервисный характер. Причем все эти «мелочи» не исключают больших идей. Американский социолог Ричард Флорида в своей самой популярной книге «Кто твой город?» пишет о том, что именно такая микромодернизация создает вокруг нас ту самую более удобную, комфортную и современную среду обитания, которая одновременно и цель этой самой модернизации, и ее же средство.

А еще я недавно продал свою прежнюю квартиру. Кое-где подпирать стены в ожидании справок все еще нужно, но прогресс налицо по сравнению с историей ее покупки почти 15 лет назад. Весь процесс после того, как был найден покупатель, занял у меня три дня. И все же есть еще что модернизировать Если оглянуться вокруг, можно найти достаточно потенциальных мест для таких вот микромодернизаций — в быту, в отчетности, в лицензировании и технических стандартах, в общении с правоохранителями, больницами, махалинскими комитетами. Физика этих процессов неизменна — достаточно пораскинуть мозгами.