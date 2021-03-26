В пятницу, 26 марта, с выносом тёплой и влажной воздушной массы с районов Кавказа по большей территории Узбекистана пройдут дожди. Местами возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с, сообщил Узгидромет.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и Сурхандарьинской областям ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов.

27 марта по стране местами пройдут дожди, грозы, ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днём — +17…+22 градусов.

28 марта на северные районы Узбекистана, 29 марта — на всю территорию страны ожидается вторжение влажной и холодной воздушной массы с районов Кавказа, пройдут дожди.

В воскресенье дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 15−20 м/с. По Каракалпакстану и Хорезмской области 28−29 марта, по Бухарской и Навоийской областям 29 марта осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до +6…+11 градусов.