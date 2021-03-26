Страховая компания «Узбекинвест» совместно с радиостанцией Oriat FM продолжает информационные подкасты о страховании на русском языке. В третьем выпуске специалисты компании Абдулазиз Хасанов и Озод Муродов объясняют, что такое обязательное автострахование, зачем оно необходимо и как не стать жертвой мошенников.

Обязательное автострахование

ОСГОВТС — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть сокращенно — обязательное автострахование или ОСАГО. Этот вид страхования ответственности возник в США в 1920-х годах. Он получил широкое распространение в 40−50-х годах XX века в Европе, а позже — и в остальном мире. По данному виду страхования защищается ответственность владельца транспортного средства перед жизнью, здоровьем и имуществом третьих лиц при использовании транспортного средства.

Как третье лицо можно определить других водителей, пассажиров, пешеходов и домовладельцев. То есть, согласно законодательству и из моральных соображений, управляя автомобилем или другим транспортом, водители не должны причинить вред здоровью или имуществу других людей.

Страховая компания выплачивает возмещения потерпевшим, которым был нанесен телесный ущерб или ущерб их имуществу со стороны клиента страховой компании при управлении транспортным средством, указанным в страховом полисе.

Например, столкнулись два автомобиля, водителя одного из которых суд после рассмотрения признал виновным. Страховая компания виновника ДТП обязана оплатить пострадавшему водителю компенсацию для ремонта его автомобиля. А если в следствие аварии пострадал и сам водитель, то страховая компания должна возместить и медицинские расходы.

Действие ОСАГО распространяется не только на автомобили и их владельцев. Полис поможет возместить ущерб, нанесенный здоровью и имуществу других лиц: пассажиров, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, домовладельцев и так далее.

Страховое покрытие и стоимость ОСАГО

Размер компенсации по ОСАГО устанавливает государство. Согласно законодательству Узбекистана, страховая сумма по ОСАГО равна 40 млн сумов. Из них до 14 млн сумов уходит на возмещение ущерба имуществу (авто, дом и прочее) и до 26 млн сумов — на возмещение ущерба здоровью третьих лиц.

Стоимость полиса ОСАГО также установлена законодательством. В Ташкенте и Ташкентской области полис с ограничением количества водителей, допущенных к управлению авто, стоит 56 тысяч сумов, а полис без ограничения — 168 тысяч сумов. В других областях аналогичные полисы стоят 40 и 120 тысяч сумов.

Стереотипы

Бытует мнение, что страховые компании не выплачивают возмещения по ОСАГО, тянут время с компенсациями или требуют много документов. «Узбекинвест» в 2020 году рассмотрел и выплатил более 1,4 тысячи клиентам возмещения в размере 9,2 млрд, а с начала года уже почти 5 млрд сумов. В день компании поступает около 30 заявок о ДТП, которые в оперативном режиме рассматриваются со стороны специалистов.

Процесс получения страховой компенсации чаще всего затягивается из-за ожидания вердикта суда. Судебный процесс иногда может продлиться до нескольких месяцев. В большинстве случаев страховые компании не имеют право выплачивать возмещение без решения суда. Подробнее о процессе получения страховых выплат по ОСАГО и какие нужно предпринять действия при ДТП можно прочитать в предыдущих статьях об «Узбекинвесте».

«Узбекинвест» уже на протяжении 27 лет предоставляет надежное страхование ОСАГО для автовладельцев страны. По итогам 2020 года компания заняла первое место по обязательному автострахованию, обеспечив защитой почти 592 тысячи автовладельцев.

Одним из ключевых преимуществ оформления ОСАГО в «Узбекинвесте» является поддержка клиентов со стороны аварийных комиссаров. Специально подготовленные сотрудники компании оказывают техническую, юридическую и психологическую поддержку клиентам «Узбекинвеста», оперативно выезжая на места для ускорения процесса получения страховой компенсации. Вызвать аварийных комиссаров можно по короткому номеру 1160.

Оформить страховой полис ОСАГО онлайн с бесплатной доставкой можно на сайте «Узбекинвеста» либо через мобильное приложение компании.

Подкасты на русском языке от компании «Узбекинвест» можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5) и на Facebook.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны на YouTube, в социальных сетях и популярных аудиосервисах.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Телефон доверия: (+998) 71−200−02−34.

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