Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что четвёртая четверть в школах начнётся 29 марта.

Ранее заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков говорил, что весенние каникулы могут быть продлены, если этого потребует эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Каникулы начались 20 марта, а в школах трёх районов Ташкента, где был выявлен коронавирус, — с 16 марта.

МНО напомнило, что в Узбекистане сейчас разрешено «гибридное обучение» — «в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в той или иной школе или в регионе и закрытии школы на карантин школьники имеют возможность продолжить обучение в онлайн-режиме до стабилизации эпидемиологической ситуации».