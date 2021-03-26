Samsung Electronics создает продукты с инновационными решениями для ежедневного пользования. Ярким примером таких инноваций служит гибкий смартфон Galaxy Z Fold2 и серия флагманов Galaxy S21 с необычным дизайном и высокотехнологичными камерами.





Компания Samsung продолжает удивлять своих пользователей не только новаторскими гаджетами, но и выгодными акциями при их покупке.





С 22 марта по 22 апреля 2021 года при покупке одного из смартфонов серии Galaxy S21 или Z Fold2 действует весенняя акция с ценными подарками.

Каждый покупатель за купленный смартфон Galaxy S21 или S21+ получает в подарок Samsung Galaxy Watch. А за покупку смартфонов Galaxy S21 Ultra или Galaxy Z Fold2 — Samsung Galaxy Watch Active2. В акции могут участвовать все желающие старше 18 лет.





Характеристики смарт-часов

Galaxy Watch сочетает функциональность смарт-часов с естественным ощущением аналоговых наручных часов. Гаджет подключается через Bluetooth или автономную LTE-модель. Размер часов 42 мм. Часы обладают водонепроницаемостью АТМ5.





Galaxy Watch Active2 обладают стильным минималистичным дизайном, нержавеющим корпусом из матового алюминиевого сплава. Гаджет подключается через Bluetooth или автономную LTE-модель. Размер составляет 44 мм. Часы обладают водонепроницаемостью ATM5.





Помогая отслеживать состояние здоровья и напоминая о ежедневных задачах, эти часы станут отличным дополнением к вашему смартфону.

Количество подарков ограничено. Стоит успеть сделать выгодное приобретение.

Все подробности акции можно узнать по ссылке.

Телефон для справок: 7799.

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