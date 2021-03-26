В Узбекистане принимаются меры по усилению активного эпидемиологического надзора за полиомиелитом и острым вялым параличом (ОВП). Об этом говорится в сообщении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В сообщении говорится, что в Узбекистане полиомиелит не встречается, однако есть риск его проникновения в страну вместе с прибывшими из-за рубежа гражданами. На днях Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в соседнем Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности. Полиомиелит также фиксируется в Афганистане.

Для изучения эпидемиологической ситуации по острому вялому параличу специалисты Службы санэпидблагополучия посетили Сурхандарьинскую область, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном. Они оказали практические и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП на пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях.

В период с 10 по 20 марта для предотвращения распространения дикого полиовируса второго типа в области была проведена массовая вакцинация детей в возрасте до 5 лет.

Что такое полиомиелит

По данным ВОЗ, полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет.

Вирус передается через загрязненные пищевые продукты и воду, размножается в кишечнике и оттуда может проникать в нервную систему. Многие инфицированные люди не имеют симптомов, но выделяют вирус с фекалиями и, таким образом, могут передавать инфекцию другим людям.

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях.

Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать путём иммунизации. Вакцина, введённая несколько раз, почти всегда защищает ребенка на всю жизнь.