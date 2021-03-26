В Муйнакском районе Каракалпакстана водитель грузового автомобиля УАЗ-3303 на большой скорости совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщило УВД Ферганской области.

Инцидент произошёл 21 марта на участке автодороги 4Р-173. Из опубликованной видеозаписи следует, что сотрудник ДПС вышел навстречу транспортному средству и пытался его остановить. Водитель, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, не подчинился его требованиям и продолжил движение.

Инспектор ДПС Данияр Каирбоев скончался в больнице от полученных травм. По факту происшествия ведётся расследование.