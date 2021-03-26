По данным Министерства финансов, в 2020 году компания Gross Insurance стала одной из крупнейших страховых компаний на страховом рынке республики.

Поднятие страховой культуры населения республики — одна из приоритетных задач, над которой работает коллектив компании Gross Insurance. С этой целью ведется планомерное и масштабное развитие филиальной сети по всем регионам Узбекистана. Gross Insurance сегодня — это успешная страховая компания, в которой насчитывается 126 филиалов, работающих по всей республике.

По итогам 2020 года Gross Insurance демонстрирует рост всех показателей деятельности. И выплаты не являются исключением: в денежном эквиваленте они увеличились на 58% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году компания выплатила клиентам 49 млрд сумов, из которых 13 млрд сумов пришлось на регионы и 36 млрд — на Ташкент.

Больше всего в 2020 году компания выплатила для возмещения ущерба по обязательному и добровольному страхованию транспортных средств 10,3 млрд и 4,4 млрд сумов соответственно.

Также соотечественники активно страховали свои путешествия, на долю страховых выплат которых пришлось 1,5 млрд сумов. По добровольному медицинскому страхованию компания выплатила 10,2 млрд сумов. Также 181 млн сумов Gross Insurance выплатил тем, кто застраховал себя от несчастных случаев, и 1,3 млрд сумов — тем, кто застраховал свое имущество.

Несмотря на большой объем налоговых и страховых выплат, компания продолжает активно инвестировать в развитие различных отраслей экономики республики. Этот показатель увеличился на 10 млрд сумов. Объем средств, направленных на увеличение депозитного портфеля, составил 94 млрд сумов, что в свою очередь превышает прошлогодний показатель на 32%.

«В реалиях коронакризиса население в полной мере ощутило важность и необходимость финансовой безопасности. Именно ее предлагает обеспечить наша компания. В 2020 году вопреки всем вызовам мы продолжали вовремя и в полном объеме выполнять все финансовые обязательства перед клиентами, которые доверили нам самое дорогое», — прокомментировал директор центра страховых Gross Insurance выплат Мансур Кобилов.

Быть успешной компанией — это не случайность, а заранее продуманная стратегия. Это следование принципам и умение не только подстраиваться под новые тенденции, но и самим задавать их. В 2021 году компания продолжает работать над новыми проектами, увеличением клиентской базы и уровнем сервиса.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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