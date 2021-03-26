Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение об ужесточении локдауна на время пасхальных праздников в апреле и извинилась перед жителями страны, сообщает Deutsche Welle.

Ранее власти планировали ввести дополнительные ограничения с 1 по 5 апреля. 1 и 3 апреля должны были стать нерабочими днями в дополнение к праздничным дням в связи с Пасхой. Эти меры предусматривали закрытие всех магазинов, в том числе продуктовых. Открытыми планировалось оставить лишь центры вакцинации и места для тестирования на коронавирус. Это решение вызвало широкую критику в СМИ.

Ангела Меркель признала, что это решение было ошибочным. Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, отметила она.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за всё ответственность», — подчеркнула канцлер и попросила «прощения у всех граждан».

Жёсткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Германия занимает 10-е место в мире по числу заболевших COVID-19. Вирус в стране выявлен у более 2,7 миллиона человек, из них 75 тысяч умерли, ещё почти 2,5 миллиона выздоровели.