Хотите открыть новый ресторан, кофейню или пиццерию? Девелопер Bizning Uylar рассказал о преимуществах помещений торгового квартала Alfraganus, предусмотренных под точки общепита.

Площади

Квадратуры коммерческих помещений категории food & beverage варьируются от 60 до 477 кв. м. Это поможет владельцу бизнеса открыть как небольшую пекарню, так и престижный ресторан высокой кухни. При необходимости еще большей площади для реализации точки общепита есть возможность объединить несколько помещений.

Расположение

Помещения данной категории равномерно распределены по территории проекта. Здесь можно выбрать подходящую локацию в зависимости от предлагаемой кухни.

Например, если у вас семейный ресторан, то целесообразнее располагаться на центральной площади вблизи от детской площадки и других развлечений. Если же вы предлагаете фастфуд, то лучше выбрать помещения вдоль дороги или недалеко от парковки.

Технические характеристики

Помещения категории F&B предполагают вытяжное оборудование, водоснабжение и газ, а также собственные санузлы. Некоторые помещения располагают просторными террасами, на которых можно сделать отличную летнюю зону. Здесь гости смогут трапезничать на открытом воздухе, наслаждаясь красотой фонтана.

Дополнительным преимуществом является шестиметровая высота потолков. Она позволяет вдвое увеличить приобретенную площадь за те же деньги, реализовав два уровня.





Alfraganus — это один из крупнейших проектов на территории Средней Азии, расположенный в Мирабадском районе Ташкента. В первые недели продаж клиентам предлагаются выгодные скидки и удобные условия рассрочки.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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