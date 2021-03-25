В конце января Ташкентский межрайонный административный суд признал недействительными решения хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева об изъятии 6 га земельного участка на пересечении улиц Ахмада Дониша и Амира Темура в Юнусабадском районе, где расположены здания и постройки 65 предпринимателей («Универсам»).

Тогда суд полностью удовлетворил заявления фирм Uy Ro’zg’or Mollari, Nur Sexri Oshiyoni, Zar-Ziynat Biznes, Saida-Baroka, Glorius Justice, Светланы Росошанской и Emisun Market, которые владеют имуществом на территории «Универсама».

Апелляция





Хокимият Ташкента и компания Urban Developers, выступившая в качестве третьего лица, посчитали решение суда незаконным и обжаловали его, подав апелляцию.

Столичная администрация в своём заявлении отметила, что хоким Ташкента вынес решение «О благоустройстве земельных участков и сносе» от 27 ноября 2018 года на основе поручения президента Шавката Мирзиёева во время его визита в Юнусабадский район в конце октября того года.

Документом было определено, что с собственниками имущества на изымаемой земельной площади необходимо провести открытое обсуждение и возместить ущерб.

Согласно данным ЕГРПО, Urban Developers зарегистрирована 18 ноября 2019 года с уставным фондом 10 млрд сумов. Учредители — британская Odoratus Business (97%) и Шерзод Халимов (3%). Последний также был указан учредителем сингапурской компании BMP Smart Decision, получившей в аренду на 49 лет парк Гафура Гуляма в Ташкенте.

31 декабря 2019 года хоким Ташкента подписал решение о выделении земельного участка совместному предприятию в форме ООО «Urban Developers» для исполнения протокола собрания по итогам визита президента Узбекистана в Юнусабадский район.

Согласно решению градоначальника, Urban Developers выделено 6 га земли на пересечении улиц Амира Темура, Ахмада Донига и Янги Шахар для строительства многопрофильного торгово-развлекательного комплекса. Это решение одобрил премьер-министр Абдулла Арипов с учётом заключений первого вице-премьера Ачилбая Раматова (по градостроительным требованиям) и вице-премьера Джамшида Кучкарова (по финансовым расчётам), отмечает хокимият.

Как следует из заявления столичной администрации, земля была передана компании в постоянное пользование с условием сноса нежилых зданий физических и юридических лиц и предварительной полной компенсации ущерба в установленном порядке за счёт Urban Developers. При этом компания должна была перенести электростанции «Юнусабад» в другое место.

Решения хокима, говорится в документе, приняты для создания удобств жителям и посетителям города, а также в соответствии с Положением о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд (постановление Кабмина №97 от 29 мая 2006 года, акт утратил силу 1 января 2020 года) и ПКМ №911 от 16 ноября 2019 года «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка проведения предоставления компенсаций по изъятию и предоставлению земельных участков и обеспечению гарантии прав собственности физических и юридических лиц».

Хокимият также указал, что постановлением правительства от 12 января 1999 года утверждён перечень документов, подлежащих контролю и проверке исполнения, среди которых протоколы поручений президента и заседаний Кабмина. Организация работ по исполнению этих документов обеспечивается в том числе работниками исполнительного аппарата хокимиятов.

«При вынесении этого окончательного решения суд не полностью определил значимые для дела факты, не доказаны факты, признанные судом как значимые, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, неправильно толковались законодательные акты, а также применение законов, которые неприменимы. В связи с этим необходимо полностью отменить это решение суда и принять новое об отказе в удовлетворении жалобы», — говорится в заявлении хокимията.

Столичная администрация также заявила, что суд первой инстанции не вызвал представителя хокимията Юнусабадского района на судебное заседание.

О торговом центре

«Универсам». Фото: Яндекс.Карты.

Компания Urban Developers в апелляционной жалобе указала, что планирует инвестировать до 90 млн долларов в строительство «нового, ультрасовременного, многофункционального торгово-развлекательного комплекса высокого комфорта», «отвечающего высоким стандартам безопасности, включающего весь спектр торгово-развлекательных услуг и заведений». Потенциальным участником проекта указан Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Концепция проекта предусматривает строительство ТРК из трёх этажей площадью 90 тысяч кв. м, включающего заведения семейного посещения и отдыха, в том числе фуд-корт, детские развлекательные центры, игровые площадки, кинотеатры, книжный магазин, а также торговые зоны продовольственных и непродовольственных товаров, строительной техники и материалов, бытовой электротехники, одежды и аксессуаров.

По оценке инвестора, комплекс позволит охватить не менее 500 тысяч человек, проживающих в прилегающих районах города, и обеспечит создание не менее 1500 рабочих мест.

В связи с этим Urban Developers обратилось с письмом в хокимият с просьбой оказать содействие в выделении земли площадью 6 га на пересечении проспекта Амира Темура, улиц Ахмада Дониша и Янги Шахар на территории «ныне действующего, но морально устаревшего торгового комплекса „Универсам“ и прилегающих к нему торговых точек».

Компания планировала построить новый ТРК за счёт сноса расположенных на этой территории ветхих жилых и нежилых строений и гарантировала предоставление соответствующего возмещения лицам, чья собственность подпадёт под снос.

Инвестор также сослался на распоряжение президента от 3 августа 2019 года, согласно которому с 5 августа 2019 года изъятие земельных участков и снос объектов недвижимого имущества, принадлежащих гражданам и субъектам предпринимательства, для государственных и общественных нужд, а также в других целях осуществляется в порядке из трёх этапов, которые хокимият выполнил.

Urban Developers считает «выводы суда о грубом нарушении права собственности заявителей преждевременными и необоснованными», поскольку работы по сносу объектов ещё не были начаты и фактического изъятия земельного участка не произошло.

Работы по сносу будут начаты после того, как всем заявителям будет выплачена компенсация за снесённые здания и сооружения, отметили в компании, добавив, что решения хокима были приняты в соответствии с действующим законодательством и не было никаких законных оснований для признания их недействительными.

Инвестор также считает, что суд первой инстанции «надуманно и незаконно привлёк к участию в данном деле арендаторов торговых мест и мест бытового обслуживания, искусственно „раздув“ дело, поскольку в данном случае надлежащими заявителями и третьими лицами на стороне заявителей могут быть только собственники нежилых помещений».

Urban Developers попросила отменить решение Ташкентского межрайонного административного суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении жалоб предпринимателей.

Возражение предпринимателей по апелляции





Адвокат Данияр Аскаров, представляющий интересы Glorious Justice, Uy Ro’zg’or Mollari, Nur Sexri Oshiyoni и Zar-Ziynat Biznes, в своём заявлении призвал суд отклонить апелляцию хокимията и Urban Developers.

Он указал, что в апелляционных жалобах говорится, что решения хокимиятов приняты на основе протоколов собраний и поручений президента и правительства, хотя «постановление любого собрания не может превосходить по своей юридической силе какие-либо законы и подзаконные акты», что прописано в законе «О нормативно-правовых актах».

«Во-вторых, какие бы указания президент или правительство ни давали хокимам, они не могут и не будут давать указания, противоречащие закону и нарушающие права собственников», — считает адвокат.

Защитник заявил, что не сомневается, что собственникам и предпринимателям будет выплачена компенсация за снос собственности предпринимателей, но отметил, что дело в другом — «когда хокимы города Ташкента и Юнусабадского района принимали незаконные решения, они нарушали требования законов и подзаконных актов».

В частности, он перечислил законы «О собственности», «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс, Единый строительный регламент (ПКМ №229 от 20 августа 2013 года), Положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд (ПКМ №97 от 29 мая 2006 года) и ПКМ «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления свободных земельных участков для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности» (№1023 от 20 января 2019 года).

Согласно его заявлению, права и интересы собственников и предпринимателей были нарушены в процессе принятия хокимами решений, а не после, поскольку хокимы не договорились с ними, не взяли согласия собственников и предпринимателей до принятия решений.

Адвокат заявил, что хокимият в своей апелляции указывает основанием для вынесения решения ПКМ №911, но, по его утверждению, на заседании суда первой инстанции представитель городского хокимията Ш. Аскаров несколько раз заявил, что все решения хокимов приняты на основе ПКМ №97.

Он также назвал ложной информацию о том, что суд первой инстанции не вызвал представителей хокимията Юнусабадского района. Данияр Аскаров заявил, что несмотря на вызов, представители районного хокимията не пришли на процесс, что указано в материалах дела.

Адвокат также обратил внимание на то, что хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомить собственников объектов о принятом решении письменно под роспись не позднее, чем за шесть месяцев до начала сноса, с приложением к уведомлению копий соответствующих решений хокимов об изъятии земли и сносе объектов, расположенных на земельном участке. Но ни один из собственников зданий и сооружений ещё не был уведомлён о принятом решении.

Как прошло финальное заседание





Как сообщили «Газете.uz» предприниматели, первое заседание состоялось 17 марта. Тогда на процесс вызвали свыше 100 предпринимателей, при этом не уведомив ещё 35, которые участвовали в суде первой инстанции. В итоге на заседание пришло около 80 человек, но в зал из-за его малой вместительности пустили только 25, остальные ждали в коридоре, хотя они тоже участвовали на первом суде и выражали своё мнение.

На второе заседание, под подсчётам корреспондента «Газеты.uz» Шухрата Латипова, пришло около 100 человек. В зал уместилось порядка 60 человек, в том числе представители СМИ и общественности.

Дело рассматривала судебная коллегия в составе судей Абдусаида Хожиева, Сухроба Юлдашева и председательствующего судьи Улугбека Алмамедова.

Около 40 минут ушло на идентификацию личности присутствующих. У некоторых из них не было паспортов, а также документов, удостоверяющих их должность в качестве директора, чтобы они имели право на выступление.

Судья Улугбек Алмамедов, начиная официальную часть процесса, отметил, что несмотря на отправленные в хокимият Юнусабадского района запрос и уведомление, представители районной администрации не пришли на заседание. Стороны согласились продолжить процесс без их участия.

Судебная коллегия удовлетворила ходатайство адвоката и разрешила СМИ совершать аудио- и видеозапись процесса «без монтажа», но отказала в выступлении инвестора из Индии.

Мохинур Умарова.

Затем выступила адвокат Мохинур Умарова, представляющая интересы частного предприятия Saida-Baroka. Она сообщила, что её доверители не согласны с апелляционной жалобой хокимията, поскольку он «нарушил требования законодательства при изъятии земельных участков и сносе, а также принял спорное решение, нарушив порядок вынесения решения о сносе недвижимости и не уведомив собственников, арендаторов». По её словам, предприниматели узнали о вынесенном решении позднее — 10 июня 2020 года.

По этой причине предприниматели подали заявление о восстановлении процессуального срока.

Адвокат отметила, что при вынесении решения о сносе хокимият должен был свериться с постановлением ПКМ №911, которым изъятие земли допускается только с согласия собственника или по согласованию с пользователем и арендатором. Также хокимият должен был получить положительное заключение органов юстиции, которого нет. Не проведено открытое обсуждение с участием инвестора, также сказала она.

Мохинур Умарова обратила внимание, что предупреждением о сносе должна была заниматься комиссия по определению размера возмещения и вида компенсации при хокимията Юнусабадского района.

«Но тогда почему эту комиссию не создали до вынесенных спорных решений? И почему они приняты после? И в последующем она не работала, как мы знаем. Эта комиссия не создана», — заявила она.

Адвокат отметила, что в деле отсутствует заключение Министерства строительства, которое должен был получить хокимият.

«Представитель хокимията также ссылается на то, что все требуемые заключения госорганов для принятия решения о сносе получены. Но в деле имеется письмо „Тошкентбошплан ЛИТИ“ от 25 декабря 2019 года, в которому указано, что выдача заключений и обсуждение распоряжений не входят в компетенции организации. Но, несмотря на это, они считают это письмо тоже заключением „Тошкентбошплан ЛИТИ“», — заявила она.

Улугбек Алмамедов (в центре).

Председательствующий судья Улугбек Алмамедов прервал адвоката и отметил, что она «озвучивает то, что мы исследовали на предыдущем судебном заседании».

«На предыдущем судебном заседании мы эти моменты уточняли у представителя хокимията и получили достоверные ответы. Сейчас вы повторяетесь. Я вынужден вас перебить. Это необязательно для суда повторять. Если вы зачитываете это только для себя, нам необходимости в этом нет. Суд это уже исследовал на предыдущем заседании… Что вы дополнительно можете сказать? Повторяться я вам не дам», — сказал он.

Судья добавил, что суд апелляционной инстанции исследует правильность решения суда первой инстанции и задаёт вопросы для уточнения: «Многие моменты на предыдущем заседании мы уточнили».

Мохинур Умарова в ответ на заявление инвестора о благоустройстве места и создании рабочих мест заявила, что предприниматели, работающие на территории «Универсама», также могут «это место и улучшить, и построить при необходимости более современный комплекс».

Улугбек Алмамедов спросил, могут ли предоставить указанные предприниматели в хокимият Ташкента аналогичный инвестиционный проект, который предоставила компания Urban Developers, или лучше.

«На заседании первой инстанции предприниматели высказались, что если необходимо будет, они сложатся вместе и проект создадут и будут вносить денежные средства в строительство нового комплекса», — заявила она.

Судья попросил доказательства о том, что предприниматели предприняли действия и представили проект в хокимият в качестве обеспечения. После этого вопроса в зале предприниматели начали выкрикивать «Какое это имеет отношение к делу?», «Это не имеет отношение к делу».

Мохинур Умарова отметила, что ЧП «Saida-Baroka» имеет проект «для восстановления, улучшения, строительства второго этажа», но из-за попадания объекта в «красную линию» хокимият запрещает реализовать его.

Светлана Росошанская.

Предприниматель Светлана Росошанская сказала, что предприниматели реализуют проект лучше, чем потенциальный инвестор.

«У меня сейчас есть силы, чтобы это сказать. Но я не хочу мешать людям, которые там. „Универсам“ — это действительно история Ташкента. В любой стране мира есть старые здания, которые люди берегут как историю города. Мы стираем историю города с лица земли… Мне обидно, когда наш город разрушают», — заявила она.

По её словам, есть партнёры, которые способны за девять месяцев построить 23 этажа. «Полностью. Комплект. Если надо, привлечём. Это не проблема», — сказала она.





Представитель ИП Б. Хошимова попросила, чтобы суд рассмотрел дело в рамках законодательства.

«Потому что у многих предпринимателей источник дохода там. Мы кормим семьи за счёт этих маленьких мест. Инвесторы могут построить объект в любом месте. У нас много пустых мест. Они могут вложить туда. Но можно было бы не трогать место, где работают простые люди», — сказала она.

Представитель ИП Р. Хидирова согласилась с вышесказанным и добавила, что она обучает детей и оплачивает услуги репетиторов за счёт дохода в «Универсаме».





Л. Пак согласилась со словами Светланы Росошанской «о сносе истории». «Сколько там молодёжи работает. Получается, что все остаются без работы, если это произойдёт. Дай Бог, чтобы это не произошло», — сказала она.

Д. Хошимова также попросила оставить всех предпринимателей на месте и заявила, что «все они объединятся, чтобы сделать это место лучше».

Г. Гулямова сказала, что это требование не только предпринимателей, но и жителей, которые проживают рядом с «Универсамом».





Далее прокурор Вахабов задал несколько вопросов представителю хокимията Ташкента. Он спросил, была ли создана комиссия до вынесения решения хокима и какие работы она проделала. Представитель хокимията не смог конкретно ответить на этот вопрос.

Когда был задан вопрос, было ли проведено общественное обсуждение и оценивала ли комиссия размер компенсации, присутствующие в зале начали выкрикивать: «Нет». Представитель хокимията затем сообщил, что комиссия при хокимияте Юнусабадского района уточнила количество предпринимателей через «кадастр» (всего 65 собственников). При этом он признал, что не владеет информацией о работе, проделанной комиссией.

Прокурор спросил про последнее решение хокима по делу от 31 декабря 2019 года, которым выделен земельный участок Urban Developers. «Что сделано за два года? Были ли проведены сносы? Если нет, то какая причина?»





Представитель хокимията отметил, что вопросы сноса и компенсации возложены на Urban Developers.

Один из адвокатов предпринимателей попросил суд вынести частное определение хокимияту Юнусабадского района, чьи представители не пришли на процесс и «тем самым проявили неуважение к суду».

Прокурор Вахабов в завершение попросил суд признать безосновательным и отменить решение Ташкентского межрайонного административного суда и отказать в удовлетворении жалобы заявителей.





В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменений, дополнив его пунктов об обязательстве хокимията обеспечить исполнение протокола собрания по итогам визита президента в Юнусабадский район на основе закона «Об административных процедурах», а также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и вынес частное определение хокимияту Ташкента.

В этот же момент присутствующие в зале выкрикнули: «Ура!», а затем: «Рахмат» и «Да здравствует справедливый суд!»