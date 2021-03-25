В Японии стартовала передача олимпийского огня, она началась в префектуре Фукусима на стадионе J-Village, сообщило РБК.

Первой участницей эстафеты стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год.

Эстафета пройдёт по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса её сдвинули на год.

Изначально организаторы продавали билеты на соревнования, но 20 марта было решено проводить Игры без зрителей. В Токио подчеркнули, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность проведения состязаний в условиях пандемии. Организаторы пообещали всем иностранным болельщикам, купившим билеты, возместить расходы.

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