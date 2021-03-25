Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ВОЗ.

По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).

Первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован ещё 22 ноября прошлого года в Хатлонской области и связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай паралича был подтверждён в феврале этого года у ребёнка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта ещё два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.

Кроме того, в трёх пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.

Как отмечается в заявлении ВОЗ, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.