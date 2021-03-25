Церемония открытия нового центра государственных услуг состоялась 24 марта в Нурафшане в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в ПРООН.

Это один из пяти центров госуслуг, которые были выбраны пилотными объектами в рамках совместного проекта Агентства государственных услуг (АГУ) при Министерстве юстиции и ПРООН в Узбекистане «Совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня управления в сельских районах Узбекистана», финансируемого Европейским союзом.

«Цифровизация процессов позволит пользователям получать большинство государственных услуг удаленно через персональные компьютеры или через мобильные приложения. Эксперты из Европы будут поддерживать Агентство государственных услуг в реализации новых IT-программ, разработке новых процедур и обучении персонала, работающего в этих центрах» — сказал глава отдела сотрудничества Делегации Европейского союза в Узбекистане Франсуа Бежо.





Центр госуслуг в Нурафшане оснащен современным IT и коммуникационным оборудованием и комфортабельной зоной ожидания для граждан. Здесь функционирует система электронной очереди, имеется инфокиоск, зона для самостоятельного получения электронных услуг, детская игровая площадка, буфет, мини-библиотека и Wi-Fi.

В ближайшее время при поддержке совместного проекта в центре госуслуг также начнёт функционировать Центр поддержки женщин, в котором женщины смогут получать бесплатные консультации по разработке бизнес-проектов, правовым вопросам и психологическую поддержку.

Ежедневно центр способен обслуживать до 200 человек. Кроме того, в здании расположены Народная приемная президента и отделение ЗАГС.

Для улучшения доступа к государственным услугам Агентство государственных услуг оснащает все новые центры госуслуг пандусами, поручнями, а также креслами-колясками, отмечается в сообщении. В рамках совместного проекта также планируется внедрение шрифта Брайля при оказании государственных услуг, проведение тренингов для операторов по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями и разработке специальной вкладки для людей с особыми потребностями на портале госуслуг.

На открытии центра АГУ и министерства дошкольного, народного образования и высшего и среднего специального образования подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве. Эти документы предусматривают обучение пользованию цифровыми госуслугами свыше 590 тысяч студентов и более 41 тысячи профессорско-педагогического состава, около 504 тысяч учителей и 439 тысяч учеников выпускных классов школ, а также около 100 тысяч сотрудников сферы дошкольного образования. Как отмечается в сообщении, среди оказанных в 2020 году 8,2 миллионов госуслуг только 16% получены в онлайн-формате.

ПРООН совместно с АГУ разрабатывает пятилетнюю стратегию, которая определит будущее госуслуг в Узбекистане, заявила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска. Госуслуги будут совершенствоваться за счет устранения избыточных административных процедур, а также развития межведомственного электронного взаимодействия и внедрения новых форм и методов их предоставления.

Напомним, ранее на этой неделе президент подписал указ о сокращении бюрократических барьеров. Согласно документу, выдача загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа проводятся по экстерриториальному принципу, отменяется истребование 17 видов документов и сведений, персональный ID физлица стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.