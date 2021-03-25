Основой успешной реализации масштабного торгового центра является грамотное расположение коммерческих зон. Продуманная планировка торговой площади помогает заранее предугадать и сформировать необходимый поток посетителей объекта. А эффективное использование торговых площадей напрямую влияет на повышение товарооборота и прибыли.

Набережная Seoul Mun предлагает предпринимателям разноформатные помещения для бизнеса. Коммерческие зоны расположены на трех уровнях вдоль живописной набережной канала Бурджар.

Специально для Seoul Mun мировые эксперты в области коммерческой недвижимости — компании Knight Frank и Cushman & Wakefield — разработали пять основных типов коммерческого пространства:

Малый формат общественного питания (food & beverage light). Крупный формат общепита (food & beverage heavy). Универсальные точки продаж (line store). Якорные магазины (anchor store). Детские и развлекательные зоны (leisure).





Распределение этих категорий по всей территории торгового центра помогает удовлетворить взыскательный спрос. А это оказывает прямое влияние на устойчивость покупательского интереса и неуклонный рост лояльности будущих клиентов. Будущим покупателям придется по душе логичное распределение и систематизация торговых зон в зависимости от вида предлагаемых товаров либо услуг.

Верхний уровень набережной, расположенный вдоль дороги, предусматривает удобные точки подъезда и рекомендован для реализации полноценных ресторанов. Такой вариант предлагает возможность без лишних помех оказаться в нужном месте торгово-досугового центра.





Километры пешеходных маршрутов, многочисленные переходы и эскалаторы, связывающие все уровни набережной, развитая инфраструктура и обилие общественных мест с живописными видами на окрестности сделают набережную посещаемым и популярным местом в столице.

В Seoul Mun максимально продуманное пространство для развития бизнеса и качественного досуга в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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