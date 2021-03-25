Комитет автомобильных дорог при Министерстве транспорта прокомментировал проседание участка дороги, ведущей к горнолыжному курорту Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Движение на участке было приостановлено, там ведутся ремонтные работы, сообщало ранее ГУБДД МВД Узбекистана.

По информации комитета, в марте на территории горнолыжного курорта произошло геологическое смещение грунта и горных пород в связи с обильными снегопадами и осадками, превышающими норму влажности.

«Дорога и прилегающие к ней склоны сложены лиоссимоновыми породами (суглинками, супесями) и искусственно насыпными породами, под которыми неогеновые отложения представлены песчаниками и алевролитами. Из-за этого геологического сдвига активизировались осевые отложения с предполагаемым объёмом до 50 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.





В комитете со ссылкой на данные Государственной службы по слежению за опасными геологическими процессами отметили, что в этой зоне есть реальная угроза активизации опасных геологических процессов. По результатам наблюдений, с 6 марта на осевых трещинах и установленных топогеодезических реперов продолжается отскок до 10−20 см в сутки, осадки — до 1 м. Исходя из этого временно ограничено движение автотранспорта на 15−16 пикетах, 19−20 пикетах и 33−34 пикетах дороги к Amirsoy.

Комментируя интерпретацию ситуации интернет-пользователями, комитет подчеркнул, что «в горах и горных районах подобные процессы происходят регулярно. Под воздействием скачков горных пород, сильного наводнения, намокания грунта более нормы наблюдаются случаи временного закрытия дорог на несколько дней в результате оползней грунта и других последствий стихийного бедствия. Подобные стихийные бедствия по-разному влияют на состояние автомобильных дорог и придорожную инфраструктуру».





В ведомстве добавили, что инцидент изучается на месте совместно с представителями Госслужбы по слежению за опасными геологическими процессами, МЧС и других госорганов.

На основании заключений и рекомендаций, сделанных по результатам исследований, будут устранены последствия стихийного бедствия и в кратчайшие сроки проведены восстановительные работы на дороге и возобновлено движение транспорта, отметили в комитете.