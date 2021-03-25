Разнообразие учебных программ по всему миру и доступное образование дает возможность абитуриентам Узбекистана получить высшее образование высокого уровня. На онлайн-выставке «Международное высшее образование» будет представлена информация о зарубежных вузах, формах обучения, льготах для иностранных студентов, условиях поступления на бюджет и контракт.
Абитуриенты узнают о том, как повлияет успеваемость на стоимость обучения и о мерах поддержки учащихся в период пандемии.
Каждый посетитель сможет лично пообщаться с представителями вузов и посетить live-вебинары.
В рамках онлайн-диалога можно будет получить информацию о ближайшей возможности поступления.
Партнерами традиционно выступили:
- Erasmus+ и Делегация Европейского Союза в Узбекистане;
- ФГБУ «Главэкспертцентр»;
- представительство Британского совета в Узбекистане;
- представительство «Россотрудничества» в Узбекистане;
- представительство «Российского экспортного центра» в Узбекистане;
- представительство Республики Татарстан в Узбекистане;
- Управление народного образования Ташкента;
- Министерство народного образования Узбекистана;
- академический лицей International House;
- фонд развития науки и образования Ziyo Forum.
Организаторы выставки: My Fair, Eva Consulting, My Expo, НОУ «Рособразование».
Выставка пройдет на русском и узбекском языках.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Посетить выставку можно бесплатно и с любого устройства с доступом в интернет.
Телефоны: (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−45.
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