Разнообразие учебных программ по всему миру и доступное образование дает возможность абитуриентам Узбекистана получить высшее образование высокого уровня. На онлайн-выставке «Международное высшее образование» будет представлена информация о зарубежных вузах, формах обучения, льготах для иностранных студентов, условиях поступления на бюджет и контракт.

Абитуриенты узнают о том, как повлияет успеваемость на стоимость обучения и о мерах поддержки учащихся в период пандемии.

Каждый посетитель сможет лично пообщаться с представителями вузов и посетить live-вебинары.

В рамках онлайн-диалога можно будет получить информацию о ближайшей возможности поступления.

Партнерами традиционно выступили:

Erasmus+ и Делегация Европейского Союза в Узбекистане;

ФГБУ «Главэкспертцентр»;

представительство Британского совета в Узбекистане;

представительство «Россотрудничества» в Узбекистане;

представительство «Российского экспортного центра» в Узбекистане;

представительство Республики Татарстан в Узбекистане;

Управление народного образования Ташкента;

Министерство народного образования Узбекистана;

академический лицей International House;

фонд развития науки и образования Ziyo Forum.

Организаторы выставки: My Fair, Eva Consulting, My Expo, НОУ «Рособразование».

Выставка пройдет на русском и узбекском языках.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Посетить выставку можно бесплатно и с любого устройства с доступом в интернет.

Телефоны: (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−45.

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