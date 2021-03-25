На совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 24 марта, посвященном реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в 2021 году, отдельно рассматривались вопросы электро- и газоснабжения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

"В этом году мы выделили очень большие средства на решение проблем, связанных с электро- и газовыми сетями и скопившихся за многие годы. В этих сферах реализуются крупные проекты", — сказал глава государства. Ответственность за выполнение запланированного до осенне-зимнего периода возложена на министра энергетики Алишера Султанова, председателя компании «Региональные электрические сети» Улугбека Мустафаева и главу «Худудгазътаминот» Баходира Эшмуродова.

В текущем году в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» запланировано обновить 15 тысяч км линий электропередачи и более 4000 трансформаторов в 5377 махаллях, это составляет 60% всех махаллей страны. На финансирование этих мероприятий будет направлено около 2,1 трлн сумов.

Президент заявил, что самой большой проблемой в сферах электро- и газоснабжения было отсутствие учёта.

«Сейчас мы внедряем системы АСКУЭ и АСКУГ (автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и газа — ред.). Из-за отсутствия учёта в эту сферу не поступали деньги. Я думаю, что эту сферу не реформировали для совершения коррупции», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Мы говорим: „Ремонтируйте трубы, восстанавливайте их“, но трубы не выдерживают давления и взрываются. Я принял решение о замене всех газовых труб, построенных в 1958 году», — добавил президент.

Он поручил реализовать работы по модернизации на условиях государственно-частного партнёрства. «Какая махалля или село могут быть благоустроенными без света и газа? До начала зимы эти работы должны быть выполнены», — заявил он.

Алишер Султанов и Баходир Эшмуродов. Фото: Пресс-служба президента.

Министр энергетики Алишер Султанов сравнил объёмы работ, выполненных в отрасли, за последние 4 года и за предыдущие 25 лет.

«В течение 25 лет до 2016 года по всей республике было построено 9300 км электросетей и обновлено 4800 трансформаторов. Эти работы составляют всего 4% всей сети. За последние же 4 года построено 25 тысяч км электросетей и 8900 новых трансформаторов, что в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 25 лет», — заявил он.

Глава Минэнерго заявил, что потребление электроэнергии растёт не только зимой, но и летом.

«Мы для себя забыли, что такое осенне-зимний сезон. Народ и летом использует кондиционеры, поэтому в энергосистеме мы восстановим нарушенную линию с Таджикистаном. Наладим систему, в которой во время перетока мы будет брать у них электроэнергию, а затем возвращать, когда им нужно. С Кыргызстаном и Казахстаном будем так же работать», — сказал министр.

Алишер Султанов напомнил, что в Ташкенте действует координационно-диспетчерский центр в рамках объединенной энергосистемы стран Центральной Азии.

Министр также отметил, что в текущем году в 678 «неудовлетворительных» махаллях для обеспечения гарантийным газоснабжением будет отремонтировано 958 км газовых сетей и 3232 газораспределительных пунктов. Потребителям сжиженного газа дополнительно выделят 11192 бытовых газовых баллона.

В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» будет отремонтировано 508 км газовых сетей и 1677 газораспределительных пунктов.

«Для реализации этих мероприятий выделено 400 млрд сумов. Кроме того, на магистральных газопроводах будут реализованы инвестиционные проекты на 617 млн долларов — до октября этого года. Как вы (президент — ред.) сказали вчера, из них вопрос с 200 млн долларов уже решен. Что касается остальной суммы, то мы впервые в истории реализуем проекты государственно-частного партнёрства в газотранспортной сфере и по компрессорным станциям, то есть появятся прямые инвестиции», — заявил Алишер Султанов.

По его словам, это позволит Узбекистану в зимнее время «перекачивать газ из севера в центр».

«Некоторые газовые трубы были построены в 1958 году. Стенки трубы в 12 мм в отдельных местах составляют до 1,5−2 мм. Это очень опасно. Поэтому мы не имеем возможности повысить давление и поставлять даже имеющийся газ», — сказал Алишер Султанов.

Министр заверил, что до октября по стране будет заменено 455 км газовых труб.

Ранее мы сообщали, что на финансирование программ «Обод махалла» и «Обод кишлок», а также ипотечную программу в текущем году будет направлено свыше 3 млрд долларов. Шавкат Мирзиёев заявил, что такие средства раньше никогда не выделялись, и что это не повлияет на внешний долг страны. Глава государства также заявил, что прокуратура будет контролировать адресное и эффективное использование бюджетных средств.