В дорожно-транспортном происшествия 24 марта в Яшнабадском районе Ташкента погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба ГУВД.

Водитель грузового автомобиля DAF 24-летний Р. А. сбил 60-летнюю О. Л., переходившую дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, пешеход оказалась в так называемой «слепой зоне» транспортного средства. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

Назначен ряд экспертиз, ведётся следствие.