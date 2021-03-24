В Янгихаётском районе Ташкента задержана женщина, пытавшаяся продать восьмимесячного ребёнка, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Гражданка Н. Ж. была задержана сотрудниками районного отдела департамента и столичного управления Службы государственной безопасности в момент продажи сына, родившегося в июле прошлого года, некому Н. за 10 тысяч долларов.

По данному факту в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, ведётся следствие.