По итогам 2020 года «Узбекинвест» обеспечил сбор страховых премий в размере 262 млрд сумов. Компания сохранила первое место на страховом рынке Узбекистана.

Этот результат обеспечен за счет кардинального роста сбора премий по направлениям комплексного страхования экспортеров, инвестиционных проектов, субъектов малого и среднего бизнеса, субъектов свободных экономических, индустриальных и промышленных зон, а также ответственности владельцев транспортных средств.

Рост клиентской базы обеспечен на уровне 138%, более 686 тысяч юридических и физических лиц оказали доверие компании «Узбекинвест».

В 2020 году обеспечен прорывной рост за счет активизации деятельности на международных рынках перестрахования. Это позволило увеличить сбор страховых премий по данному направлению бизнеса до 95 млрд сумов, с ростом в 13 раз по сравнению с 2019 годом. В результате доля международного страхования в портфеле компании увеличилась с 3% до 37%.

Компания выплатила в 2020 году страховые возмещения в размере 69,9 млрд сумов, что на 44,8 млрд сумов выше аналогичного показателя 2019 года. Объем выплаченных страховых возмещений при этом вырос в 2,8 раза. Это связано в первую очередь с выплатами компенсаций пострадавшим от техногенных и природных катастроф в Сырдарьинской и Бухарской областях, а также с резко возросшими выплатами населению по страхованию от COVID-19.

В 2020 году компанией обеспечена выплата налогов и платежей в бюджет в размере 19,9 млрд сумов, что на 16,5 млрд сумов больше выплаченного объема в 2019 году, с ростом в 6 раз.

Несмотря на большой объем налоговых и страховых выплат, рост активов компании составил 115,4% в сравнении с 2019 годом. Также часть собранных страховых премий была направлена на увеличение депозитной базы. Это привело к росту депозитного портфеля АО КЭИС «Узбекинвест» в национальной валюте на 121%, а в иностранной валюте — на 105%.

Объем чистой прибыли компании увеличился на 125% по отношению к итогам 2019 года.

Исходя из задач, определенных президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым, в связи с объявлением 2021 года «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», компания «Узбекинвест» в текущем году продолжит развивать новые направления бизнеса. Приоритетом станет увеличение клиентской базы в сельской местности, повышение качества и доступности страховых услуг путем внедрения современных информационных технологий, дистанционных и онлайн-коммуникаций с клиентами, а также расширение сотрудничества с иностранными партнерами на международных рынках страхования и роста экспорта страховых услуг.

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