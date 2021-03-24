TEAM University и London South Bank University подписали соглашение, целью которого является намерение LSBU утвердить ряд курсов бакалавриата. Их будут преподавать в TEAM, и по окончании студенты получат диплом о высшем образовании от LSBU (при выполнении TEAM всех формальных условий LSBU).

Сотрудничество между TEAM и LSBU началось в 2020 году. Оно уже принесло успешные плоды в организации первого предпринимательского университета в Узбекистане.

London South Bank University

LSBU был основан в 1892 году. Ежегодно с 2019 года заведение стабильно входит в топ-800 университетов мира согласно рейтингу QS. В 2016 году LSBU был назван Times Higher Education Awards «Предпринимательским университетом года».

TEAM University

Университет TEAM является предпринимательским вузом Узбекистана. Это заведение, которое будет готовить выпускников с предпринимательским мышлением, готовых создавать собственные компании и стартапы, а также активно участвовать в развитии экономики страны.





TEAM University был основан постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан №241 от 18 Апреля 2020 года. Университет осуществляет свою деятельность на основании лицензии №0007, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров. Постановлением TEAM University предоставлено право готовить бакалавров и магистров, а также проводить научные исследования.

Диплом университета признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Образование в TEAM

TEAM University предлагает студентам первый год обучения пройти на обще-профилирующей программе (International Foundation Course), по завершении которой студенты продолжат обучение по одному из трех актуальных направлений:

предпринимательство и международный бизнес;

предпринимательство и цифровые инновации;

предпринимательство и креативные индустрии.





В TEAM студентов будет обучать впечатляющий преподавательский состав. Здесь собрались люди с практическими и академическими знаниями со всего мира. 30% из общего состава преподавателей являются иностранцами.

Помимо штатных преподавателей студентов будут обучать и приглашенные лекторы. Среди них — основатели TEAM Хикмат Абдурахманов и Зафар Хашимов, а также председатель попечительского совета Алан Франс.

Кампус TEAM

Кампус TEAM University — это современное здание с удобными аудиториями, лекционными залами, открытыми общественными пространствами и паркингом. Студентам созданы все условия для продуктивного обучения и самовыражения в комфортной атмосфере.

Внеучебная жизнь в TEAM

В свободное от учебы время студенты TEAM могут посещать более десятка различных клубов, включая музыкальные и художественные. Большое внимание в TEAM уделяется также и здоровому образу жизни студентов.





Учащиеся могут участвовать в различных спортивных мероприятиях, включая занятия по фитнесу и йоге, футбольные и баскетбольные соревнования, а также настольные игры.

Поступление в TEAM

Чтобы поступить в TEAM, абитуриентам необходимо предоставить:

сертификат IELTS с баллом не менее 5.5 (Overall 5.5; Writing 5.0) или эквивалент;

аттестат о среднем или среднем специальном образовании;

копию паспорта;

заполненную анкету университета на сайте registration.teamuni.uz (application form).

Подача документов происходит в режиме онлайн.

Стоимость обучения и льготы

Стоимость контракта за один академический год в TEAM University составляет 38,3 млн сумов. TEAM предлагает выгодные условия оплаты контракта частями.





Также университет предоставляет студентам широкий спектр образовательных грантов, включая гранты за академические результаты. Более того, в сотрудничестве с крупными организациями Узбекистана — Universalbank, HM-Partners, Gross Insurance, Korzinka.uz и Kapitalbank, TEAM предоставляет образовательные гранты для поступающих. Количество и условия грантов будут указаны на сайте.

Прием документов на 2021−2022 учебный год уже начат.

Количество мест ограничено.

Телефоны: (+998) 71−200−20−60, (+998) 71−202−30−31.

Сайт: teamuni.uz

Telegram: t.me/teamuni_uz

Instagram: @teamuni_uz

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