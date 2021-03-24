В Самарканде 19 марта состоялась церемония открытия новой школы №81 на 1680 мест. Это самая большая школа в области, сообщила пресс-служба хокимията региона.

Четырёхэтажное здание школы расположилось в жилом массиве «Карасу», строительство которого началось в 2019 году. В школе 60 классных комнат, два спортивных зала, библиотека, а также площадки для футбола и волейбола и теннисный корт.

Сейчас учебу в новой школе начали ученики 1−4 классов. В полную силу образовательное учреждение заработает с нового учебного года.