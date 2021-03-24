Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 23 марта презентовали инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Хорезмской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году для реализации в области сформировано 812 инвестпроектов на сумму 1,3 млрд долларов, в том числе 770 региональных и 42 отраслевых проекта.

В разрезе отраслей 273 проекта намечено реализовать в промышленности, 277 — в сфере услуг, 262 — в сельском хозяйстве. Ожидается, что эти проекты создадут более 23 тысяч рабочих мест и позволят наладить экспорт товаров и услуг на 65 млн долларов.

Текстильная, автомобильная, электротехническая и пищевая промышленность, туризм, услуги, тепличное хозяйство определены основными «точками роста» Хорезмской области.

Хлопково-текстильными кластерами предложено 49 проектов. В результате уровень переработки выращиваемого в регионе хлопка вырастет более чем в 2 раза. Новые текстильные предприятия будут запущены в этом году в Кушкупирском, Шаватском, Янгиарыкском и Багатском районах.

В автомобилестроении будет реализовано 6 проектов по выпуску 100 видов деталей кузова и запасных частей. Эта продукция позволит заместить импорт на 20 млн долларов. Уровень локализации на заводе в Питнаке повысится с 36% до 45%.

В индустрии строительных материалов запланировано 85 проектов. Будет налажено производство газоблоков, керамической плитки, гипсокартона в Ургенче, обоев — в свободной экономической зоне «Хазорасп».

В этой же экономической зоне намечено организовать выпуск электродвигателей, а в Хиве — производство ковров и полипропилена.

В сельском хозяйстве началась работа по широкому внедрению лазерного нивелирования и капельного орошения. Поставлена цель за счёт этих мероприятий довести урожайность хлопчатника до 35 центнеров, пшеницы — до 66 центнеров с гектара.

Для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен в этом году планируется вырастить на 151 тысячу тонн фруктов и овощей больше, чем в прошлом году. Кроме того, будет реализовано 20 проектов по увеличению поголовья скота, 24 проекта в сфере птицеводства и 8 — в сфере промышленного развития рыболовства.

В ходе презентации президент также рассмотрел проекты в области туризма, энергетики, кожевенного производства, ювелирного дела и строительства.

Глава государства одобрил представленные планы и поручил найти «точки роста» в махаллях, увеличить рабочие места, трудоустроить безработных, особенно молодёжь и женщин, поддерживать самозанятых.