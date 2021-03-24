На Бухарской и Джизакской нефтебазах выявлены несоблюдение законодательства в хранении нефтепродуктов и поставке их потребителям, дебиторская и кредиторская задолженности, а также необоснованные расходы, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Нефтепродукты, согласно законодательству, должны поставляться при 100-процентной предоплате. Из-за несоблюдения этого требования у Бухарской нефтебазы образовалась дебиторская задолженность почти в 33,5 млрд сумов, у Джизакской нефтебазы — свыше 35,4 млрд сумов.

Из-за невыполнения работ по взысканию задолженности Бухарской нефтебазы в 1,8 млрд сумов за 2009−2013 годы и Джизакской нефтебазы в 14,1 млрд сумов за 2006−2020 года превратились в безнадежные.

При этом 32 фермерских хозяйства в Бухаре и 239 фермерских хозяйства в Джизаке, которым был доставлен нефтепродукт, впоследствии прекратили свою деятельность, что вызывает проблемы при взыскании долгов, отметили в «Узбекнефтегазе».

В ходе проверки выявлена также недостача продукции на 3,1 млн литров на 67 фермерских топливно-распределительных станциях Бухарской нефтебазы и 8 млн литров на фермерских топливно-распределительных станциях Джизакской нефтебазы.

Кроме того, выявлено, что сотрудникам этих нефтебаз, к которым применялось дисциплинарное взыскание, была выплачена премия, а лицам, с которыми трудовой договор был расторгнут, выплачивалась ежемесячная заработная плата.

К примеру, компенсационные выплаты в размере 806,9 млн сумов 788 работникам Джизакской нефтебазы были выплачены неправильно. 23 работникам, подвергнутым дисциплинарному взысканию, было выдано 7,9 млн сумов премиальных выплат в нарушение коллективного договора. На имя 26 бывших сотрудников, с которыми был расторгнут трудовой договор, выписана зарплата в размере 33,8 млн сумов.

Документы проверки были переданы в правоохранительные органы, говорится в сообщении «Узбекнефтегаза».