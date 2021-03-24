Основным партнером школы кино Focus выступает посольство Швейцарской Конфедерации в Узбекистане.

Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Узбекистана, кавалер Ордена «Трудовой славы», кинорежиссер, сценарист, лауреат множества международных наград Зульфикар Мусаков. С фильмографией мастера можно ознакомиться по ссылке.

С письмом руководителя поступающим можно ознакомиться по ссылке.





Набор в мастерскую проходит один раз в год. При поступлении сдается экзамен по литературе.

Подробную информацию можно узнать на сайте школы.

Занятия включают в себя 25 мастер-классов на русском и узбекском языках. Продолжительность — один раз в неделю по 2,5−3 часа с перерывом на кофебрейк.

Время занятий: с 18:30 до 21:00.

Общая стоимость: 3 700 000 сумов.





Возможно совмещение обучения на нескольких направлениях.

В таком случае школа гарантирует снижение стоимости на 20%.

Гранты от руководства школы:

для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн. При поступлении на онлайн-обучение после указания фамилии поступающего в заявке необходимо написать слово online;

для лиц, не имеющих возможности посещать занятия на очной основе по состоянию здоровья (инвалидность, реабилитационный период после операции, эпилепсия с частыми развернутыми судорожными припадками и так далее), руководство школы выделяет гранты на бесплатное обучение;

Focus union — лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов. Занятия проводятся еженедельно по воскресеньям абсолютно бесплатно.

В проекте могут принимать участие выпускники, имеющие сертификаты о прохождении полного курса обучения «Сценарная мастерская» (25 занятий) и «Режиссура кино» (240 занятий) Focus. Лаборатория запущена при поддержке продюсерского центра Focus и посольства Швейцарии в Узбекистане

Узнать подробную информацию и подать заявку можно по ссылке.

Количество мест ограничено.

Получить информацию можно по телефонам: (+998) 93−380−19−00 (рус.), (+998) 93−380−69−00 (узб.).

Telegram: telegram.me/focusfilmuz

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