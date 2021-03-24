Основным партнером школы кино Focus выступает посольство Швейцарской Конфедерации в Узбекистане.
Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Узбекистана, кавалер Ордена «Трудовой славы», кинорежиссер, сценарист, лауреат множества международных наград Зульфикар Мусаков. С фильмографией мастера можно ознакомиться по ссылке.
С письмом руководителя поступающим можно ознакомиться по ссылке.
Набор в мастерскую проходит один раз в год. При поступлении сдается экзамен по литературе.
Подробную информацию можно узнать на сайте школы.
Занятия включают в себя 25 мастер-классов на русском и узбекском языках. Продолжительность — один раз в неделю по 2,5−3 часа с перерывом на кофебрейк.
Время занятий: с 18:30 до 21:00.
Общая стоимость: 3 700 000 сумов.
Возможно совмещение обучения на нескольких направлениях.
В таком случае школа гарантирует снижение стоимости на 20%.
Гранты от руководства школы:
- для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн. При поступлении на онлайн-обучение после указания фамилии поступающего в заявке необходимо написать слово online;
- для лиц, не имеющих возможности посещать занятия на очной основе по состоянию здоровья (инвалидность, реабилитационный период после операции, эпилепсия с частыми развернутыми судорожными припадками и так далее), руководство школы выделяет гранты на бесплатное обучение;
- Focus union — лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов. Занятия проводятся еженедельно по воскресеньям абсолютно бесплатно.
В проекте могут принимать участие выпускники, имеющие сертификаты о прохождении полного курса обучения «Сценарная мастерская» (25 занятий) и «Режиссура кино» (240 занятий) Focus. Лаборатория запущена при поддержке продюсерского центра Focus и посольства Швейцарии в Узбекистане
Узнать подробную информацию и подать заявку можно по ссылке.
Количество мест ограничено.
Получить информацию можно по телефонам: (+998) 93−380−19−00 (рус.), (+998) 93−380−69−00 (узб.).
Telegram: telegram.me/focusfilmuz
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