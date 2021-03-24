Министерство внутренних дел сообщило о мошеннических действиях с использованием фейкового аккаунта президента Узбекистана.

Неизвестный открыл фальшивый аккаунт в социальной сети Facebook от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева («Shavkat Mirziyev»). С помощью профиля он вступал в диалог с гражданами и, представляясь руководителем Администрации президента Узбекистана, обещал оказать им помощь по волнующим их вопросам, в частности, выделению жилья и банковских кредитов.

За свои услуги он требовал перечислять денежные средства в размере от 50 тысяч сумов до 1,5 млн сумов на пластиковую карту.

На основании оперативной информации 5 февраля в Чирчике в Ташкентской области были проведены оперативно-технические и розыскные мероприятия. Найден подозреваемый — 39-летний житель третьего микрорайона Чирчика М. М. Его телефонное устройство задокументировано в качестве вещественного доказательства, отмечает пресс-служба МВД.

Следственный отдел при ОВД Чирчика возбудил в отношении М. М. уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся предварительные следственные действия.