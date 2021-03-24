За хищение бюджетных средств ответственность будут нести и прокуроры. Об этом 24 марта сообщил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного вопросам реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», передаёт корреспондет «Газеты.uz».

По его словам, отныне местные кенгаши народных депутатов будут определять, какие махалли или сёла будут включены в программы «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»). Заместители хокимов районов и городов по вопросам экономики, строительства и махалли вместе с председателями махаллей будут защищать свои программы в кенгашах, конкретно рассчитав необходимые средства и работы.

«Банки не будут переводить деньги без решения кенгашей. Кенгаш одобрит, и тогда он ему выделят деньги», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Местные кенгаши будут утверждать «адресную программу» объектов социальной сферы, питьевого водоснабжения, дорожно-транспортной сферы и инфраструктуры в разрезе каждой махлли. При этом поручено предусмотреть в них «социальное партнерство» председателей махаллей и населения.

«То есть, если государство строит новую дорогу, жители махалли должны взять на себя ответственность за посадку деревьев вокруг неё, очистку вырытых арыков и канав и обеспечение сохранности построек. Пока мы не брали на себя таких обязательств», — заявил глава государства.

Президент сообщил, что министр строительства Батыр Закиров вместе с хокимами областей будет отвечать за разработку проектно-сметной документации путём закрепления проектных институтов к каждому объекту, включенному в «адресную программу».

«Хокимы областей, районов и городов не будут выделять деньги на строительство, если нет проектно-сметной документации», — сказал глава государства и добавил, что без этих документов запрещается начинать какие-либо строительные работы.

Руководители секторов займутся организацией намеченных мероприятий и ежедневно будут вносить данные в единую онлайн систему, ежемесячно будут отчитываться о состоянии работ перед местными кенгашами и СМИ.

На заседании также говорилось, что советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями Турсинхан Худайбергенов, его заместитель Алишер Усманов и заместитель генерального прокурора Акмалхужа Мавлонов каждую неделю будут выезжать на места и обсудят ход работ в каждой области.

Кроме того, система прокуратуры, помощники прокуроров городов и районов будут контролировать адресное и эффективное использование средств из республиканского и местных бюджетов, а также не допускать их растраты.

«Турсинхан Худайбергенов будет давать отчёты, кого конкретно необходимо уволить. Почему расхищают то, что мы зарабатываем в поте лица? Отныне, если бюджетные средства будут расхищаться, наряду с ответственными, будут отвечать и прокуроры», — заявил президент.

Акмалхужа Мавлонов сообщил, что из 10 трлн сумов, выделенных на финансирование адресных программ, расхищено 845 млрд сумов (8,4%).

Президент поручил замгенпрокурору наладить контроль со стороны СМИ и общества для предотвращения случаев коррупции.

«Для меня неприятно слышать слово „своровал“. Лично я не давал приказов кого-то посадить. 25 лет мы занимались заключение в тюрьму, но коррупция не исчезла», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан занял 146-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год, поднявшись на 7 позиций. Страна по-прежнему в числе отстающих в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.