Ургенчский городской суд по уголовным делам 23 марта вынес решение по делу о шестерых женщинах, готовивших сумаляк в нижнем белье. Административное дело рассматривалось с участием представителей общественности и СМИ, сообщила Хорезмская областная телерадиокомпания.

Видеозапись о процессе приготовления праздничного блюда появилась в социальных сетях. В репортаже телевидения говорится, что запись была сделана в ночь на 20 марта. Случай, запечатлённый на видео, в репортаже назван «не соответствующим узбекской национальности, чести узбекской женщины».

По данным телеканала, в суде были заслушаны выступления женщин, варивших сумаляк, и свидетелей.

«Правонарушители сообщили, что осознали свои противозаконные действия и выразили сожаление о содеянном», — говорится в сообщении.

На кадрах передачи видно, как некоторые женщины заплакали, когда судья зачитывал решение.





Суд признал трёх женщин виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и избрал самую жёсткую меру наказания — 15 суток административного ареста. Исчисление наказания ведётся с 11:30 23 марта.

С них также будут взысканы расходы, связанные с содержанием в заключении, в размере 15% базовой расчётной величины в сутки (всего за 15 дней — 551,2 тысячи сумов).

Ещё три женщины оштрафованы на 5 БРВ (1,22 млн сумов). Наказание, не связанное с заключением, избрано в связи с тем, что у них есть дети.

Представители общественности и правоохранительные органы обсудили ситуацию в махалле «Олимпия», сообщается в репортаже.

«Этот случай, который противоречит нашей религии и традициям, является постыдным не только для жителей города, но и области», — отмечается в передаче.