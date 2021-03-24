Компания Dream City Development рассказала о возможности стать владельцем современного бизнес-пространства в новом Boulevard Business Center.

Современный офис

В обществе распространено мнение, что офисное помещение — это лицо всей компании. Благодаря офису складывается общее впечатление об успехе, престиже и репутации его владельца.

Учитывая, что человек проводит на рабочем месте едва ли не большую часть времени, владельцы компаний с особым вниманием подходят к выбору будущего офисного помещения. Тщательно разрабатываются и продумываются зонирование, укомплектование рабочих мест, стильный дизайн, обилие дневного света.

Инновационные технологии

Лифтовая система от компании Schindler помогает комфортно подниматься или спускаться с этажа на этаж. За реализацию и запуск автоматизированной системы бизнес-центра отвечают одни из ведущих мировых производителей систем противопожарной защиты, электроники и сигнализации. К ним относятся Tyco, Grundfoss, Systemair, Vitra, Ontrol, Viessmann и другие.

В здании внедрена современная система генеральной очистки, вентиляции и кондиционирования воздуха. Каждое помещение оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, проведены телефонная линия и оптоволоконная связь.

Выгодное расположение

Boulevard помогает вести бизнес и развивать компанию в одной из самых престижных точек международного делового центра Tashkent City. Элегантная футуристическая архитектура подчеркивает деловой стиль здания бизнес-центра. На втором этаже предпринимателей ждут 16 вариантов офисных помещений с готовым ремонтом.





Свободная планировка поможет организовать и зонировать пространство согласно индивидуальным потребностям компании. Квадратура будущих офисов варьируется от 75 до 159 кв. м. Высота потолков составляет пять метров. Панорамные стекла обеспечивают великолепные виды на окрестности и обилие дневного света в помещениях. Второй этаж оборудован приватной открытой террасой, предназначенной для отдыха, проведения кофе-брейков или переговоров.

Инвестиционный потенциал

Приобретая помещения в БЦ Boulevard, можно стать владельцем коммерческой недвижимости с высоким инвестиционным потенциалом в центре деловой жизни столицы. БЦ Boulevard — это также возможность реализации высокодоходного арендного бизнеса. Такой вид деловой активности способен приносить доход буквально с первых дней. На этапе строительства объекта девелопер предлагает выгодное сотрудничество с удобными и гибкими условиями приобретения.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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