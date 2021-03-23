Сервис Yandex Go начал принимать к оплате банковские карты в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в компании.

За услуги такси в столице теперь можно расплачиваться картами как национальных платежных систем Узбекистана, так и международных: Uzcard, Humo, Visa и Mastercard.

Карта привязывается в приложении один раз, для этого нужно обновить Yandex Go до последней версии.

Чтобы привязать карту, нужно открыть раздел «Способы оплаты» основного меню и ввести номер карты вручную. При выборе безналичной оплаты сумма за поездку будет списываться автоматически.

«Чаевые также можно перечислить прямо с карты — достаточно выбрать процент заранее или в конце поездки», — добавили в компании.

Как уточнили «Газете.uz» представители Yandex Go, в случае, если клиент отменяет поездку в то время, как водитель уже приехал, с карты будет списана стоимость посадки по тарифу. Если же поездку отменил водитель, рекомендуется обратиться в службу поддержки через приложение и сделать новый заказ.

Корпоративные услуги в Узбекистане сервис пока не оказывает, отметили представители.

Напомним, сервис Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года. Вопрос внедрения безналичных платежей прорабатывался с этого же времени.