В социальных сетях распространились фотографии, сделанные 19 марта на церемонии открытия дошкольной образовательной организации №35 в Шаватском районе Хорезмской области. Пользователи заметили, что на мероприятии с участием хокима района дети выступали без верхней одежды.

В Управлении дошкольного образования Хорезмской области сообщили, что в мероприятии участвовали хоким района Хакимбой Отахонов, активисты махалли, старейшины и сотрудники районного отдела дошкольного образования.

По данным областного УДО, танцевальный номер детей следовал после «поздравительной речи», до и после выступления они были в куртках. Управление также опубликовало метеосводку за прошлую пятницу, когда наблюдалось 18−20 градусов тепла.

«Все директора и сотрудники Управления дошкольного образования Хорезмской области были предупреждены о необходимости проведения различных мероприятий с соблюдением карантинных требований, по этому поводу будет организована регулярная разъяснительная работа», — говорится в сообщении.

В отношении сотрудников детсада, «нарушивших карантинные требования, привлекших детей к открытию ДОО и позволивших выступать им в лёгкой одежде», будут приняты дисциплинарные меры, добавили в управлении.

Напомним, в ноябре прошлого года похожие случаи произошли в Андижане и Джизаке.