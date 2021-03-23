Во вторник, 23 марта, на территорию Узбекистана вторгнется относительно прохладная воздушная масса, с которой по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям пройдёт дождь, возможны грозы, сообщил Узгидромет. По остальным регионам осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит +15…+20 градусов.

24−25 марта прохладная воздушная масса сместится за пределы Узбекистана, на смену ей с южных районов начнёт выходить тепло. В эти дни осадки маловероятны, температура воздуха ожидается ночью в пределах +8…+13 градусов, днём — +20…+25 градусов.

26−27 марта на территорию страны выйдут облачные массивы с районов Кавказа, с которыми местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днём — +17…+22 градуса.

В отдельные дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с.