В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой учащийся специализированной школы №1 в Карши мочится в ведро с водой внутри класса. УВД Кашкадарьинской области прокомментировало ситуацию.

«Старшеклассник специализированной школы №1 в Карши нарушил правила этикета и внутреннего распорядка школы, а его одноклассник, увидев неподобающее поведение в классе, снял видео на свой телефон и распространил ролик в соцсетях», — говорится в сообщении.

УКД ОВД Карши оформил административный протокол в отношении родителей несовершеннолетних о нарушении части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей / влечёт наложение штрафа от 1 до 5 БРВ).

Каршинская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних признала родителей виновными по части 1 статьи 47 КоАО и наложила на них административное наказание. Сумма штрафа не уточняется.

По данным Daryo, отец школьника, помочившегося в классе, работает в прокуратуре Кашкадарьинской области. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы областного управления народного образования, но также не раскрыл сумму штрафа.